Asta pentru că Thiam s-a dovedit a fi un transfer ratat, iar Alibec, indolent și veșnic nemulțumit pe teren, a dat-o în bară, încă o dată, la campioana României. Transferurile lui Thiam și Alibec au fost aprobate de patronul Gigi Becali. Care a „văzut“ în ei niște atacanți de Champions League (!), cum se lăuda în vara anului trecut. În schimb, același Becali a fost în stare de a vinde, pe o sumă ridicolă, un vârf care chiar își făcea treaba la FCSB. Vorbim despre Andrea Compagno (29 de ani).

Coreenii se laudă cu Compagno: „Va fi starul nostru și în noul sezon“

Becali l-a luat pe atacantul italian, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro și l-a vândut pentru… 120,000 de euro! Asta în condițiile în care Compagno a marcat de 20 de ori, în 55 de meciuri, în tricoul bucureștenilor. Plecarea sa a fost decisă, nu din motive fotbalistice, ci pentru că lui Gigi Becali i s-a pus pata pe el!

Dar cum orice șut în fund devine un pas înainte, și Compagno a ajuns la mai bine după despărțirea de FCSB. Mai întâi, a strălucit în China, iar în sezonul recent încheiat, în Coreea de Sud, a realizat eventul cu Jeonbuk Hyundai. Contribuția sa la această performanță: 18 goluri în 33 de meciuri!

Acum, Jeonbuk a programat reunirea lotului pentru data de 7 februarie, iar patru zile mai târziu echipa va pleca în cantonament pentru noul sezon din K-League. În acest context, coreeni au făcut un transfer important: l-au adus pe brazilianul Motta (foto, jos). Acesta a avut 14 goluri și 4 pase de gol, în primul său sezon în Coreea de Sud, la FC Anyang.