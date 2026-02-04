FCSB a ajuns, astăzi, o echipă care stă în Daniel Bîrligea și cam atât, în ceea ce privește poziția de atacant central.
Asta pentru că Thiam s-a dovedit a fi un transfer ratat, iar Alibec, indolent și veșnic nemulțumit pe teren, a dat-o în bară, încă o dată, la campioana României. Transferurile lui Thiam și Alibec au fost aprobate de patronul Gigi Becali. Care a „văzut“ în ei niște atacanți de Champions League (!), cum se lăuda în vara anului trecut. În schimb, același Becali a fost în stare de a vinde, pe o sumă ridicolă, un vârf care chiar își făcea treaba la FCSB. Vorbim despre Andrea Compagno (29 de ani).
Coreenii se laudă cu Compagno: „Va fi starul nostru și în noul sezon“
Becali l-a luat pe atacantul italian, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro și l-a vândut pentru… 120,000 de euro! Asta în condițiile în care Compagno a marcat de 20 de ori, în 55 de meciuri, în tricoul bucureștenilor. Plecarea sa a fost decisă, nu din motive fotbalistice, ci pentru că lui Gigi Becali i s-a pus pata pe el!
Dar cum orice șut în fund devine un pas înainte, și Compagno a ajuns la mai bine după despărțirea de FCSB. Mai întâi, a strălucit în China, iar în sezonul recent încheiat, în Coreea de Sud, a realizat eventul cu Jeonbuk Hyundai. Contribuția sa la această performanță: 18 goluri în 33 de meciuri!
Acum, Jeonbuk a programat reunirea lotului pentru data de 7 februarie, iar patru zile mai târziu echipa va pleca în cantonament pentru noul sezon din K-League. În acest context, coreeni au făcut un transfer important: l-au adus pe brazilianul Motta (foto, jos). Acesta a avut 14 goluri și 4 pase de gol, în primul său sezon în Coreea de Sud, la FC Anyang.
Anunțând sosirea lui Motta, cei de la Jeonbuk au reconfirmat că omul lor de bază, în atac, rămâne Andrea Compagno.
„L-am luat pe Motta, pentru a ne mări numărul opțiunilor din atac. Considerăm că Motta va fi partenerul ideal pentru Compagno, care rămâne starul nostru în linia ofensivă. De asemenea, Thiago va juca un rol important în planurile antrenorului pentru noul sezon“, a anunțat clubul Jeonbuk.
În momentul plecării sale de la FCSB, Compagno era cotat la 2,3 milioane de euro. Astăzi, site-ul transfermarkt.com îl evaluează la 2,5 milioane de euro.