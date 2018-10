FCSB si-a facut bugetul doar din bonusuri! Suma URIASA luata de echipa lui Becali de la UEFA pentru sezonul trecut de Europa

FCSB a castigat o suma impresionanta de la UEFA pentru sezonul trecut.

FCSB si-a facut bugetul doar din banii de la UEFA. Clubul patronat de Gigi Becali a luat de la UEFA aproape 10 milioane de euro pentru parcursul din competitiile europene din sezonul trecut.

FCSB a intrat in preliminariile UEFA Champions League si chiar daca a fost eliminata a primit 3 milioane de euro de la UEFA. Echipa lui Dica a continuat apoi in Europa League, unde a fost eliminata in 16-imi de Lazio. Pentru meciurile din grupa de Europa League si prezenta in faza eliminatorie, FCSB a mai primit 6,88 milioane de euro.

Real Madrid, castigatoarea UEFA Champions League a luat cei mai multi bani de la UEFA: 88,6 milioane de euro. AS Roma, care s-a oprit in semifinale a castigat 83,8 milioane de euro, iar Liverpool, finalista a UEFA Champions League, a castigat 81,2 milioane de euro.