"Ma motiveaza ca sefu' vorbeste asa frumos despre mine". Ce spunea Lutu in urma cu cateva luni despre numirea la FCSB si antrenorii de la care a furat meserie

Gigi Becali spune ca "intr-un an Lutu va fi antrenorul FCSB". Fostul fotbalist, acum ajutorul de nadejde al Latifundiarului din Pipera, a vorbit in urma cu cateva luni despre acest subiect.

Becali anunta ca Ionut Lutu va fi urmatorul antrenor al FCSB-ului. El este sigur ca "asistentul" sau de nadejde va fi "un mare antrenor al Romaniei".

In urma cu aproximativ 5 luni, Ionut Lutu a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor despre planurile sale de a intra in antrenorat.

"Ii multumesc frumos lui sefu', pentru mine conteaza foarte mult vorbele pe care le-am auzit. Faptul ca are incredere in mine este o motivatie foarte, foarte mare. Numai ca nu e cazul sa luam in calcul acum aceasta varianta", spunea Ionut Lutu.

Lutu spunea la vremea respectiva ca urmatorul pas pentru el este inceperea cursurilor pentru licenta PRO si ca pria sa echipa ar vrea sa fie o divizionara de liga inferioara.

"Eu am antrenat doar la copii si juniori, sunt inca la cursuri. Am facut Licenta B, apoi Licenta A si cred ca in ianuarie-februarie 2019 voi incepe Licenta PRO, care ar dura cam un an. Deci, in primavara lui 2020 as putea fi licentiat", mai spunea Lutu.

Olaroiu si Piturca, modelele sale

Ionut Lutu mai spunea in respectivul interviu ca Piturca si Olaroiu sunt antrenorii care l-au invatat multe lucruri.

"Eu trebuie sa o iau de jos, sunt constient ca am nevoie de experienta. Fie la liga a treia sau la liga a doua. Ori secund in prima liga. Trebuie sa-mi fac ucenicia. Nea Piti si Oli sunt antrenori de top, care au realizat ceva, de la care am invatat multe lucruri si pe care le voi aplica si eu", mai spunea el.