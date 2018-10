Dica baga un junior in apararea FCSB-ului la meciul cu Voluntari! Solutia gasita pentru acoperirea celor 6 absente

Nicolae Dica nu se poate baza pe 6 fotbalisti defensivi la meciul cu Voluntari.

Nicolae Dica trebuie sa rezolve o criza la FCSB. Ros-albastrii au pierdut ultimele doua meciuri in Liga I si totodata si primul loc al clasamentului. Pe langa presiunea rezultatului, antrenorul FCSB-ului trebuie sa gaseasca o solutie si pentru alcatuirea primului 11. El nu se poate baza pe 6 fotbalisti defensivi din cauza accidentarilor si a suspendarilor.

In aceste conditii, Dica l-a retinut in lotul primei echipe pe juniorul Daniel Toma, capitanul FCSB 2. Acesta poate juca pe postul de fundas si ar putea fi titularizat in meciul cu Voluntari langa sarbul Planic!

Daniel Toma are 18 ani si a mai fost rezerva in acest sezon la meciul cu Sepsi OSK. El a jucat o repriza in victoria contra Unirii Alba Iulia, 1-0, din Cupa.

Echipe probabila a lui Dica: Balgradean - Benzar, Planic, Toma, Filip - Ov. Popescu, Teixeira - Man, Tanase, Coman - Gnohere

Rezerve: Vlad, Jakolis, Morutan, Ianis Stoica, Daniel Benzar, Raul Rusescu

Absenti: Stan, Momcilovic, Balasa, Morais, Nedelcu, Pintilii