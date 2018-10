FCSB isi schimba patronul in acte! Becali ia clubul pe numele sau, Geambazi confirma: "E rezultatul unui plan de afaceri"

Gigi Becali va prelua clubul FCSB pe numele sau. In prezent, actionar majoritar al FCSB este Vasile Geambazi, un nepot al Latifundiarului din Pipera.

"Vorbiti cu patronul, pentru ca el decide. I-am lasat clubul lui Vasile Geambazi", spunea Becali in urma cu mai multe luni, intr-o perioada in care sustinea ca s-a saturat de fotbal. In realitate, Becali nu a lasat niciun moment din mana fraiele clubului ros-albastru, controland intreaga activitate a FCSB-ului.

Becali a trecut clubul FCSB pe numele nepotului Vasile Geambazi in urma cu multi ani din motive mai mult sau mai putin cunoscute. Unul dintre acestea a fost acela ca nu a vrut ca echipa sa fie pedepsita din pricina declaratiilor sale, Becali avand perioade in care a intrat in atentia comisiilor FRF. O astfel de situatie a avut loc in momentul discutiilor pentru transferul lui Nistor, cand dinamovistii au anuntat ca FCSB poate fi sanctionata pentru ca a contactat un jucator aflat sub contract. "Eu nu am nicio functie la club", a replicat Becali.

Becali preia clubul de la Geambazi

ProSport scrie, insa, ca la FCSB va avea loc o rocada. Becali va redeveni seful clubului inclusiv in acte. Acesta va prelua pachetul majoritar de la Vasile Geambazi.

Sursa citata noteaza ca unul dintre motive ar fi acela ca Geambazi este nemultumit de imixtiunea lui Gigi Becali la echipa secunda. Nu mai departe de saptamana aceasta, Becali l-a numit antrenor la FCSB 2 pe Pompiliu Stoica, la recomandarea Anamariei Prodan.

Geambazi neaga ca acesta ar fi motivul, dar confirma ca ii va preda pachetul de actiuni unchiului sau.



"Faptul ca am intentia de a trece pe numele lui Gigi actiunle este doar rezultatul unui plan de afaceri, nu e conflict. Voi deveni patronul FCSB Academy si voi avea echipe care vor juca la grupele de juniori ipotriva FCSB, lucru interzis. In clipa de fata patron la FCSB Academy este un prieten, nu eu", a spus Geambazi pentru ProSport.

Geambazi a mai spus ca Becali a fost cel care a hotarit numirea lui Pompiliu Stoica la FCSB 2, in ciuda pozitiei adoptate de el.

"Gigi a venit cu varianta, a fost propunerea lui. I-am spus ca noi avem aici un plan complex, ca antrenorul este doar o rotita dintr-un angrenaj si ca trebuie sa se potriveasca perfect. Din primele interactiuni, se pare ca nu este cazul", a mai spus Geambazi.