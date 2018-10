Disparitia unui jucator de 700.000 de euro din lotul lui FCSB! A ajuns sa se antreneze prin parcuri dupa ce a ratat un transfer

A fost adus de Becali de la Astra, insa nu s-a ridicat la asteptari.

Brazilianul William de Amorim a disparut, dupa ce a ratat transferul in Arabia Saudita la echipa lui Marius Sumudica.

Brazilianul nu e in lotul lui Dica si se antreneaza singur in parcuri. Are contract pana in 2021 cu FCSB, insa jucatorul figureaza ca facand parte din lotul celor de la Apollon Limasson din Cipru, scrie Gazeta. Acolo nu are insa nicio aparitie.

Intre timp, cota lui De Amorim s-a prabusit. A ajuns sa fie cotat la 250.000 de euro pe transfermarkt.de. De Amorim a debutat cu gol in derby-ul cu Dinamo in 2016, dupa ce a fost transferat pe 700.000 de euro de la Astra. Atat spera si Becali sa obtina de pe urma lui, insa planurile sale au fost date peste cap de plecarea lui Sumudica de la Kayserispor. Fostul antrenor al Astrei il imprumutase de pe De Amorim in Tucia, insa a plecat la finalul sezonului si la fel a facut-o si De Amorim.