FANTASTIC! Lucescu a dat lovitura de 1 milion la Dinamo? "Platiti ca il iau eu pe 6 imediat!" Dezvaluiri de senzatie in cazul Ionut Serban

Dinamovistii nu mai stiu ce sa faca in cazul Serban, fotbalist care nu poate fi nici macar imprumutat fara plata unei sume de 1 milion de euro catre Vasile Siman, fostul patron al Sportului.

'Cainii' trag de Serban, pe care l-au folosit extrem de putin in ultimii ani. Sunt gata si sa-i prelungeasca actualul contract, in conditii imbunatatite.

Gazeta Sporturilor a elucidat misterul din spatele clauzei incredibila care il blocheaza pe Serban in Stefan cel Mare. Conform ziarului, Mircea Lucescu le-ar fi promis oficialilor dinamovisti ca il va transfera pe Serban pe o suma importanta in Ucraina. Evolutiile sale n-au confirmat asteptarile, astfel ca Lucescu nici nu s-a mai gandit la achizitie.

"Serban e un mare talent. Luati-l in orice conditii pentru ca dupa sase luni sau un an eu il iau in Ucraina si va dau macar sase milioane", le-ar fi transmis Lucescu lui Negoita si Anghelache, care au acceptat clauza de 1 milion pentru Siman.

Intr-un amical intre Dinamo si Sahtior, Luce chiar a cerut ca Serban sa joace in tricoul campioanei din Ucraina in finalul partidei, alaturi de Dorin Rotariu!

5 000 de euro castiga acum Serban pe luna la Dinamo. Mijlocasul ar vrea cu 2000 in plus ca sa-si prelungeasca acordul.