L-a injurat si a vrut sa-l scuipe! Scene INCREDIBILE la Calarasi - Dinamo! Ce a facut Dinu Gheorghe

Momente halucinante inaintea jocului de la Calarasi!

Dinu Gheorghe si Ionel Culina s-au contrat din nou, dupa ce in urma cu o luna ofiterul de presa din 'Stefan cel Mare' l-a atacat dur pe 'Vama' pe Facebook. Presedintele Dunarii l-a injurat si a scuipat in directia lui Culina, scrie Fanatik. Dinamovistul se afla alaturi de directorul general Balanescu in zona vestiarelor, unde s-a si refugiat pentru a opri conflictul.

L-a facut praf pe Facebook!

Scandalul dintre cei doi a plecat de la presupunerea lui Dinu Gheorghe ca Ionel Culina ar fi amplificat o disputa dintre el si Cornel Dinu. "Pentru mine, Culina nu inseamna nimic, e un nespalat", a spus 'Vama', distrus apoi de Culina pe Facebook: "Ai fost si ai ramas o ghena, un tomberon, o rigola a fotbalului!"