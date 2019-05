Aroganta URIASA a lui Alexa! "Pana sa vin eu la Calarasi, cea mai mare performanta a lor a fost cand Dinamo a venit aici sa manance peste!" Ce l-a scos din minti

Dan Alexa a trait la intensitate maxima jocul cu Dinamo!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Dunarea a batut cu 1-0 si spera sa scape de retrogradare. Alexa e suparat pe ziarele locale si pe suporteri, care l-au contestat in ultima perioada. Antrenorul isi ironizeaza propriul club: "Pana sa vin eu aici, cea mai mare performanta la Dunarea a fost un amical cu Dinamo".

"Imi aduc aminte ca cea mai mare performanta a Dunarii pana sa vin eu aici a fost un amical cu Dinamo. Erau fericiti ca a venit Dinamo. A venit sa manance peste. Acum reusim sa batem Dinamo intr-un meci oficial. In 4 meciuri cu Dinamo suntem la egalitate perfecta. Au ei un gol mai mult marcat, ne-au batut cu 2-0 la Bucuresti. Am trait la Calarasi ceea ce nu am crezut vreodata, sa fiu injurat pe stadionul asta. Le reamintesc oamenilor care ma injurau ca cea mai mare performanta a acestui club a fost amicalul cu Dinamo. Sa se bucure de ceea ce traiesc acum, sunt momente unice. Nu se stie cand vor mai veni" Am fost injurat de mama, mi s-au injurat copiii", a spus Alexa la finalul jocului castigat in fata lui Dinamo