Mai DISPARE unul! Dinamo a luat decizia: al 4-lea jucator adus de Rednic e OUT

Dupa McDermott, Mustoe si Ait Atmane, inca un fotbalist adus de Rednic e confirmat pe lista plecarilor.

Portarul Mandanda nu va fi pastrat in sezonul viitor. Rednic spune ca sunt probleme legate de contractul francezului, pe care Dinamo nu-si permite sa-l mai plateasca.

"Salariul lui este foarte mare. Acum, Charleroi plateste 70 sau 80%. Nici nu stiu daca platim 2000 pe luna pentru el. Din vara, Charleroi vrea ca noi sa platim 75% din salariul lui si nu cred ca merita. Suntem in discutii cu cativa portari din Romania si din strainatate. E important sa avem un portar. Un portar bun e 50% din echipa", a spus Rednic.

Parfait Mandanda, 29 de ani, a fost imprumutat de la Charleroi pana la finalul sezonului. Fratele lui Mandanda de la Marseille mai are contract in Belgia pana in 2022.