DUNAREA - DINAMO 1-0 | Rednic si-a ironizat jucatorii: "Ai mei erau in a 7-a zi de Paste! Noi tot ciocneam oua si ei jucau!"

Dinamo a pierdut al doilea meci din play-out, scor 0-1 cu Dunarea Calarasi. Mircea Rednic si-a ironizat jucatorii dupa acest esc.

"In repriza a doua nu am existat pe teren. Credeam ca simpla noastra prezentă in teren va aduce victoria. La cum ne-am comportat azi, nu meritam sa castigam. Felicit Dunarea, si-a dorit cu adevarat victoria. Ai mei erau in a 7-a zi de Paste. Noi tot ciocneam oua si ei jucau. Atatea pase gresite chiar nu am vazut. Imi asum infrangerea, eu nu am reusit sa ii fac sa inteleaga ca pentru ei acest meci e ca o finala. Le-am spus ca Dunarea va juca agresiv, ca au un antrenor care stie sa ii motiveze foarte bine. Dar asta s-a intamplat azi, am fost inexistenti", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.