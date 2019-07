FANTASTIC! Jucatorul din Liga 1 care poate aplica la cele mai tari universitati din tara! Are medie de OLIMPIC la BAC! Cat a luat pustiul lui Hagi! Un fotbalist de la U Cluj, media 9,96!

Azi au fost publicate primele rezultate la BAC pentru absolventii de liceu din Romania! AICI POTI VEDEA LISTELE COMPLETE DE NOTE!

Alex Pop (19 ani) a luat BAC-ul cu cea mai mare nota din liceul sau! Pustiul nascut in februarie 2000 la Buenos Aires tocmai a fost cedat de Viitorul imprumut la U Cluj. Mijlocasul ofensiv e una dintre marile sperante ale Viitorului. Daca nu-i va iesi in fotbal asa cum isi doreste, Pop se poate orienta in orice moment. A luat BAC-ul cu o medie de olimpic: 9,71.

Nu la fel de bine i-a mers varului Simonei Halep. Dimciu n-a avut medie de promovare.



U Cluj mai are in lot un geniu! Victor Robert Dican, adus in iarna de la Metalurgistul Cugir. Victor a luat BAC-ul cu media 9,96! A luat 10 la matematica si chimie si 9,90 la romana! Pustiul a terminat sef de promotie la liceul David Prodan din Cugir, cu media 10!