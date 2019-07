BREAKING NEWS: Ianis Hagi, dus de Barcelona la echipa lui Ronaldo?! Anunt de ultima ora in Spania!

Ziua si oferta pentru Ianis Hagi!

Pustiul de la Viitorul are o noua destinatie importanta pe lista posibilitatilor pentur aceasta vara! El Gol Digital scrie ca echipa unde patron e brazilianul Ronaldo, Valladolid, incearca sa-l aduca!

Scapata de retrogradare, Valladolid vrea sa construiasca o echipa de mijlocul clasamentului in noul sezon din La Liga. Ianis e una dintre prioritatile clubului, anunta sursa citata. Valladolid nu are 10 milioane de euro, la cat e cotat acum Ianis, si asteapta sa faca cel putin un transfer in urmatoarele zile pentru a-si umple conturile. In cazul in care nu va reusi, Ronaldo are de gand sa se foloseasca de relatia buna cu Barcelona. Formula agreata ar fi ca Barca sa achite suma de transfer si sa-l trimita pe Ianis imprumut in suburbiile Madridului.

Pana acum, Sevilla si Barcelona sunt echipele din La Liga care au fost mentionate drept variante pentru Ianis Hagi. Si Girona ar fi fost o optiune, dar catalanii au retrogradat si au renuntat la tratative.