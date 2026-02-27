Bodo/Glimt trece la următorul nivel: clubul s-a umplut de bani după ”minunea” din Champions League!

Echipa dintr-un orășel cu puțin peste 40.000 de locuitori a produs surpriza și a reușit să se califice în optimile UEFA Champions League, după ce a eliminat Inter Milano. Cu un avantaj de 3-1 din tur, norvegienii l-au bătut pe Cristi Chivu și pe ”Meazza”, scor 1-2.

Bodo/Glimt s-a umplut de bani după parcursul din Champions League!

Inter este doar a treia victimă ”cu nume” pentru Bodo/Glimt, care le-a învins în faza principală din Champions League și pe Atletico Madrid (2-1), dar și pe Manchester City (3-1). Parcursul impresionant de până acum al norvegienilor va aduce în conturile clubului o sumă impresionantă, având în vedere că aventura europeană încă nu s-a încheiat!

Potrivit unei analize a specialiștilor de la Football Meets Data, Bodo/Glimt a încasat puțin peste 53 de milioane de euro. În ”clasamentul banilor” din Champions League este abia pe locul 19, dar suma adunată este impresionantă pentru un asemenea club.