Bodo/Glimt trece la următorul nivel: clubul s-a umplut de bani după "minunea" din Champions League!

Liga Campionilor
Norvegienii de la Bodo/Glimt au întrecut toate așteptările după parcursul incredibil din UEFA Champions League.

Bodo/Glimt
Echipa dintr-un orășel cu puțin peste 40.000 de locuitori a produs surpriza și a reușit să se califice în optimile UEFA Champions League, după ce a eliminat Inter Milano. Cu un avantaj de 3-1 din tur, norvegienii l-au bătut pe Cristi Chivu și pe ”Meazza”, scor 1-2.

Bodo/Glimt s-a umplut de bani după parcursul din Champions League!

Inter este doar a treia victimă ”cu nume” pentru Bodo/Glimt, care le-a învins în faza principală din Champions League și pe Atletico Madrid (2-1), dar și pe Manchester City (3-1). Parcursul impresionant de până acum al norvegienilor va aduce în conturile clubului o sumă impresionantă, având în vedere că aventura europeană încă nu s-a încheiat!

Potrivit unei analize a specialiștilor de la Football Meets Data, Bodo/Glimt a încasat puțin peste 53 de milioane de euro. În ”clasamentul banilor” din Champions League este abia pe locul 19, dar suma adunată este impresionantă pentru un asemenea club.

Calificarea în optimi aduce în conturi 12 milioane de euro, iar restul a fost adunat din prezența în faza principală, punctele adunate acolo și marketpool. Evident, la această sumă se adaugă și banii obținuți din vânzarea de bilete.

În runda optimilor din Champions League, Bodo/Glimt poate da din nou peste un adversar tare. Echipa cu care norvegienii își vor măsura forțele se va alege dintre Sporting Lisabona și Manchester City.

”Fenomenul” Bodo/Glimt: de nicăieri, cu patru titluri în șase ani și victorii istorice

”Micuța” Bodo/Glimt are doar patru titluri în toată istoria, toate cucerite în ultimii șase ani. În sezonul precedent a scăpat printre degete titlul în fața celor de la Viking, la o diferență de un singur punct, astfel că în sezonul următor nu va juca în Champions League.

Norvegienii au făcut victime ”cu nume” și în Europa League sau Conference League. Victoriile cu Roma lui Jose Mourinho (6-1 și 2-1) rămân în memoria fanilor fotbalului, dar și cele cu Celtic, Beșiktaș, Lazio sau FC Porto.

