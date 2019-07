"Eu il mai tineam si il dadeam cu 100 de milioane de euro" Ce spune Gigi Becali despre ofertele pentru Ianis Hagi si ce sfaturi ii da "Regelui"

Gigi Becali a vorbit despre Ianis Hagi.

Ianis Hagi e pe lista mai multor cluburi din Europa si este foarte posibil sa paraseasca Viitorul in aceasta vara. Despre ofertele primite de Ianis a vorbit si Gigi Becali, care este de parere ca va ajunge sa fie peste Joao Felix si daca ar fi in locul lui Gica Hagi nu l-ar da acum pe Ianis.

"Nu pot eu sa dau sfaturi, dar eu, daca eram, nu-l dadeam acum. Il tineam si il dadeam cu 100 de milioane de euro. De ce sa ma joc? Il mai tineam doi ani, pentru ca el, peste doi ani, atat valora. Gica are acum bani, l-a vandut si pe Baluta, cheltuieli mari nu are. Clubul lui e salvat si nu e in pericol financiar, asa cred. Hai sa vedem peste doi ani, sa vedem cine va fi Joao Felix si cine va fi Ianis Hagi. Nu stiu cum te dezvolti, vom vedea cine e mai tare. Eu zic ca va fi Ianis", a spus Gigi Becali la Digisport.

Ianis are sanse foarte mari sa ajunga la Spartak Moscova



Rusii au anuntat sambata ca Spartak Moscova este echipa cu cele mai mari sanse de a-l transfera pe Ianis Hagi.

Acum, rusii par si mai hotarati sa obtina semnatura lui Ianis, astfel ca ar fi oferit 12 milioane de euro pentru fiul Regelui, scrie GSP. Raspunsul trebuie sa-l dea in 3 zile.

Suma ar fi una record pentru Liga 1. Pana acum, cel mai scump transfer in campionatul intern a fost cel al lui Nicolae Stanciu de la Steaua la Anderlecht pentru 10 milioane.

Pana acum, Ianis a primit oferte din Spania, Olanda, Turcia, Rusia sau Belgia, insa ultimele informatii il indreapta spre campionatul Rusiei.

Ianis Hagi: "Ma duc la echipa unde o sa ma vrea toata lumea!"



Ianis Hagi a vorbit despre transfer dupa finala Supercupei Romaniei, castigata de Viitorul, si a marturisit care sunt pretentiile sale in ceea ce priveste viitoarea destinatie.

"Clubul trebuie sa accepte, in primul rand. Decizia ultima e a mea. Mai astept. Sunt pregatit de orice, oriunde. Cel mai mult ma intereseaza ca echipa sa ma doreasca foarte mult. Vreau sa joc la echipa care ma doreste cel mai mult, care ma va ajuta sa-mi pun calitatile in valoare. Voi alege echipa unde voi juca cel mai mult, unde toti din club ma doresc. Cred ca este cel mai bine. Nu alegem cea mai mare oferta, alegem oferta cea mai buna pentru mine.

Vreau incredere de la toti din club. Sunt tanar, am toata cariera in fata, vreau sa ajung la un nivel foarte inalt. Eu sunt jucator, cei din club vor veni la mine cand vor lua o decizie si eu voi lua ultima hotarare. Am zis ca vreau sa joc, dar a fost un sezon greu si riscam o accidentare. Emotii am avut de doua ori mai mari decat daca as fi fost in teren", a spus Ianis Hagi.