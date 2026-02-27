După ce a pierdut cu 1-2 în tur, echipa lui Lucescu Jr. a cedat și pe terenul formației la care evoluează Ionuț Radu cu 0-1. Unicul gol al partidei a venit în minutul 63 și i-a aparținut lui Williot Swedberg.

Răzvan Lucescu a dezvăluit de ce a fost eliminată PAOK din Europa League

La interviul acordat la finalul meciului, Răzvan Lucescu a precizat că echipa sa părăsește competiția cu fruntea sus având în vedere nivelul la care s-a ridicat PAOK în acest sezon european.

Antrenorul român a găsit și motivul pentru care grecii nu au reușit să avanseze în optimile competiției. Mai întâi, Lucescu a vorbit despre programul foarte dificil pe care l-a avut echipa sa. Apoi, antrenorul român a menționat absențele cauzate de accidentări, ca în final să arbitrajul pe care PAOK l-a avut în meciul cu Olympique Lyon.

”Am avut un program foarte dificil în Europa League, cu echipe din Spania și Franța. În general a fost complicat, însă am făcut meciuri foarte bune în această aventură europeană. Cred că motivul pentru care nu ne-am calificat este faptul că am pierdut puncte cu Maccabi, Ludogorets și Brann, deși eram superiori adversarilor. Poate că acum am fi vorbit dintr-o altă perspectivă.

Adevărul este că în astfel de meciuri ai nevoie și de noroc, de momentul potrivit în care să lovești adversarul. Am întâlnit Celta într-o perioadă foarte bună pentru ei, în același timp în care noi ne confruntam cu multe probleme și absențe, mai ales în atac. Sunt foarte mândru de efortul jucătorilor. Au dat tot ce au putut pe teren și au reușit să plece cu fruntea sus.

Europa a fost o experiență foarte constructivă pentru noi în acest an. Am întâlnit adversari puternici și am obținut victorii importante, precum cele cu Betis și Lille. Am fi putut face ceva similar și cu Lyon dacă arbitrul ar fi fost mai corect. Trebuie să transformăm toate aceste experiențe în motivație pentru finalul sezonului și pentru cele trei luni solicitante care ne așteaptă”, a spus Răzvan Lucescu după meci.