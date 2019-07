BREAKING NEWS | Confirmare OFICIALA: Barcelona il vrea pe Ianis Hagi si a facut oferta!!! Anunt URIAS facut de Gica Popescu

Gica Popescu a oferit ultimele detalii despre plecarea lui Ianis Hagi de la Viitorul.

Ianis Hagi are numeroase oferte de la echipe mari. Gica Popescu a confirmat inclusiv propunerea Barcelonei pentru mijlocasul ofensiv de 20 de ani al Viitorului.

"Eu cred ca Ianis poate sa joace in orice campionat. Eu nu cred ca este la maturitatea necesara, dar va creste in urmatorii 2-3 ani. A facut un Campionat European nemaipomenit. Au fost numeroase negocieri cu cluburi din toate campionatele, Ianis este in vacanta si analizeaza toate ofertele si va alege la momentul potrivit. Eu vorbesc doar de oferte concrete, nu doar discutii. Am avut intalniri directe cu oficialii tuturor cluburilor care au facut oferta pentru Ianis. Ieri m-am intalnit cu Gica si cu Ianis si am hotarat sa luam in calcul oferta cea mai buna la momentul potrivit, s-ar putea intampla saptamana asta, s-ar putea intampla saptamana viitoare. Este real interesul celor de la Spartak. Exista interes din partea Barcelonei, au existat discutii, dar proiectul pe care il propune Barcelona nu e de interes pentru noi, pentru ca l-ar imprumuta pe Ianis. Ianis a ajuns la un nivel valoric important, din moment ce se intereseaza atat de multe echipe valoroase", a spus Gica Popescu la PRO X.

Popescu ii raspunde lui Lucescu: "E rautacios, nu gandeste ce a spus"



Gica Popescu i-a raspuns si lui Mircea Lucescu care a spus ca Ianis Hagi nu ar face fata in campionatul Rusiei.

"Domnul Lucescu a dat o declaratie rautacioasa. Nea Mircea nu il cunoaste pe Ianis, nu stie cum se antreneaza. Nu cred ca dansul gandeste ceea ce a spus", a mai spus Gica Popescu.

Declaratia lui Mircea Lucescu de la finalul supercupei dintre Viitorul si CFR

"Pentru Ianis am venit, voiam sa-l vad si pe el. Nu stiu unde pleaca Ianis, vorbiti cu tatal lui. In niciun caz nu-l vad in Rusia. Nu e pentru Rusia, e foarte greu acolo", a spus Mircea Lucescu.