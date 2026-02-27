Raportul UEFA privind finanţele şi investiţiile cluburilor europene arată că Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United şi Tottenham au câştigat în medie cu 19% mai mulţi bani din vânzarea biletelor pentru meciurile disputate pe teren propriu în 2025 decât în 2024.

Dintre cluburile din Premier League, Arsenal a obţinut cele mai mari venituri de la fiecare fan, pe meci, câştigând în medie 89 de lire sterline pe bilet. Fanii echipei Chelsea au plătit în medie 84 de lire sterline pentru un bilet, iar cei ai echipei Liverpool au plătit în medie 74 de lire sterline pentru un bilet.

Cât plătesc, în medie, fanii celor mai bogate echipe din Premier League pentru un bilet

Cea mai mare creştere a veniturilor din vânzarea biletelor a fost înregistrată de Liverpool, care a câştigat cu 27% mai mult decât în anul precedent, totalizând 120 de milioane de lire sterline.

Cifrele includ meciurile din toate competiţiile europene şi naţionale şi cuprind preţul mediu al biletelor generale şi al biletelor VIP. Costurile legate de competiţia pentru trofee, creşterea cheltuielilor operaţionale şi ameninţarea respectării reglementărilor financiare au fost folosite de cluburi ca motive pentru a justifica creşterile.

„Există o mare problemă cu preţurile biletelor, iar aceste cifre nu sunt deloc corecte pentru fani”, spune Thomas Concannon, managerul reţelei Premier League pentru Asociaţia Suporterilor de Fotbal, potrivit News.ro.

„Credem că ar trebui să existe o regulă la nivel de ligă privind preţurile biletelor pentru meciurile de acasă – aceasta ar proteja fanii şi ar face liga mai competitivă.

„Avem nevoie ca cluburile să se aşeze la masă cu fanii, să analizeze în mod deschis impactul creşterii costurilor în fotbal şi să vadă cum putem colabora.”

„Fotbalul englez are o problemă cu cheltuielile”

Raportul arată că cele 20 de cluburi din Premier League sunt cu mult înaintea rivalilor lor europeni în ceea ce priveşte veniturile totale, câştigând împreună 6,5 miliarde de lire sterline.

Aceasta este aproape dublul veniturilor celei de-a doua divizii ca mărime, Bundesliga din Germania, ale cărei 18 cluburi au înregistrat un total de 3,4 miliarde de lire sterline.

Cluburile din La Liga au câştigat puţin mai puţin, în timp ce veniturile totale ale echipelor din Serie A au fost de 2,55 miliarde de lire sterline, iar cele din Ligue 1 au totalizat 2,2 miliarde de lire sterline. Dintre cele 25 de cluburi care au generat cele mai mari venituri, 11 erau engleze.

Diferenţa poate fi atribuită faptului că toate cluburile din Premier League câştigă mult mai mult decât cele din alte ţări în domenii precum veniturile din drepturi de difuzare şi veniturile comerciale.

De exemplu, Ipswich Town, care a retrogradat, a câştigat mai mult din veniturile din televiziune anul trecut decât Barcelona.

Dar aceste venituri nu au însemnat că cluburile din Premier League au înregistrat un profit colectiv. Doar cinci au înregistrat profit, în timp ce 15 au înregistrat pierderi.