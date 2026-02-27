Ferencvaros Budapesta s-a calificat în optimile de finală din Europa League după ce a trecut de Ludogoreţ Razgrad cu 2-0 în returul din play-off-ul competiției.

Bulgarii câştigaseră prima manşă cu 1-2.

Fradi, campioana Ungariei antrenată de Robbie Keane, la care românul Marius Corbu nu are drept de joc în cupele europene, s-a impus prin golurile marcate de Gabi Kanichowsky (14) şi Kristoffer Zachariassen (30).