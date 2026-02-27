Ferencvaros Budapesta s-a calificat în optimile de finală din Europa League după ce a trecut de Ludogoreţ Razgrad cu 2-0 în returul din play-off-ul competiției.
Bulgarii câştigaseră prima manşă cu 1-2.
Fradi, campioana Ungariei antrenată de Robbie Keane, la care românul Marius Corbu nu are drept de joc în cupele europene, s-a impus prin golurile marcate de Gabi Kanichowsky (14) şi Kristoffer Zachariassen (30).
Rezultatele și marcatorii din play-off-ul pentru optimile Europa League
Steaua Roşie Belgrad - (+) Lille OSC 0-2, după prelungiri
Au marcat: Olivier Giroud 4, Nathan Ngoy 99.
În tur: 1-0.
(+) Ferencvaros Budapesta - Ludogoreţ Razgrad 2-0
Au marcat: Gabi Kanichowsky 14, Kristoffer Zachariassen 30.
În tur: 1-2.
(+) VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0-1
A marcat: Luke McCowan 1.
În tur: 4-1.
Viktoria Plzen - (+) Panathinaikos Atena 1-1, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare
Au marcat: Karel Spacil 62, respectiv Andrews Tetteh 9.
Au executat în ordine loviturile de departajare: Amar Memic 0-0 (ratare - a apărat Alban Lafont), Davide Calabria 0-0 (ratare - a apărat Florian Wiegele), Patrik Hrosovsky 1-0 (gol), Facundo Pellistri 1-1 (gol), Denis Visinsky 2-1 (gol), Filip Djuricic 2-2 (gol), Cheick Souare 2-2 (ratare - şut peste poartă), Karol Swiderski 2-3 (gol), Matej Valenta 3-3 (gol), Milos Pantovic 3-4 (gol).
Cartonaş roşu: Javi Hernandez (Panathinaikos) 105.
În tur: 2-2.
(+) Bologna - Brann Bergen 1-0
A marcat: Joao Mario 56.
Cartonaş roşu: Jacob Lungi Soerensen (Brann) 37.
În tur: 1-0.
(+) Celta Vigo - PAOK Salonic 1-0
A marcat: Williot Swedberg 63.
În tur: 2-1.
(+) KRC Genk - Dinamo Zagreb 3-3, după prelungiri
Au marcat: Yira Sor 51, Matteo Perez Vinloef (autogol) 101, Daan Heymans 115, respectiv Monsef Bakrar 45+2, Luka Stojkovic 57 - penalty, 75.
Cartonaş roşu: Luka Stojkovic (Dinamo) 103.
În tur: 3-1.
(+) Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul 1-2
Au marcat: Callum Hudson-Odoi 68, respectiv Kerem Akturkoglu 22, 48 - penalty.
În tur: 3-0.
Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în optimile de finală. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, la Nyon (14:00, ora României).