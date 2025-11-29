La 25 de ani, Alex Pop traversează un moment excelent în tricoul alb-roșu. Într-o perioadă în care Dinamo a lăsat în urmă fantomele insolvenței și luptă cu șanse reale pentru play-off, vârful născut la Buenos Aires și-a setat ținte înalte.
Fotbalistul a explicat că atmosfera de la echipă s-a schimbat radical, iar ambițiile vestiarului depășesc simpla prezență în prima parte a clasamentului.
"Ambiția fiecărui fotbalist e să joace în cupele europene"
Pop nu se ferește de cuvinte mari când vine vorba de finalul sezonului 2025-2026. După un an petrecut în Ștefan cel Mare, atacantul simte că a venit momentul ca echipa să livreze performanță tangibilă pentru suporteri.
"Bineînțeles, este ambiția fiecărui fotbalist să joace în cupele europene, oriunde s-ar afla. Acesta este și unul din motivele pentru care am venit la Dinamo. Sper ca după accederea în play-off să ne și batem la locurile fruntașe", a mărturisit atacantul într-un dialog cu iAMsport.
Mai mult, jucătorul a subliniat că foamea de trofee este uriașă în vestiar: "Primul meu trofeu să fie cu Dinamo ar fi un vis. Obiectivul nostru intern în vestiar este un trofeu, pentru asta ne batem, un trofeu și Europa".
Ce a "furat" de la Hagi
Trecut prin mâinile unuia dintre cei mai exigenți tehnicieni din fotbalul românesc, Gică Hagi, Alex Pop a rămas cu lecții care îi definesc acum cariera. Despre "Rege", dinamovistul a rememorat un sfat care l-a ajutat să rămână echilibrat.
"De la domnul Hagi am rămas cu un lucru: «Ceea ce ai făcut ieri nu mai este valabil azi». Asta se aplică atât la lucrurile pozitive, cât și la cele negative. De mâine o iei de la capăt, indiferent de meci", a povestit Pop.