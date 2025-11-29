La 25 de ani, Alex Pop traversează un moment excelent în tricoul alb-roșu. Într-o perioadă în care Dinamo a lăsat în urmă fantomele insolvenței și luptă cu șanse reale pentru play-off, vârful născut la Buenos Aires și-a setat ținte înalte.



Fotbalistul a explicat că atmosfera de la echipă s-a schimbat radical, iar ambițiile vestiarului depășesc simpla prezență în prima parte a clasamentului.



"Ambiția fiecărui fotbalist e să joace în cupele europene"



Pop nu se ferește de cuvinte mari când vine vorba de finalul sezonului 2025-2026. După un an petrecut în Ștefan cel Mare, atacantul simte că a venit momentul ca echipa să livreze performanță tangibilă pentru suporteri.



"Bineînțeles, este ambiția fiecărui fotbalist să joace în cupele europene, oriunde s-ar afla. Acesta este și unul din motivele pentru care am venit la Dinamo. Sper ca după accederea în play-off să ne și batem la locurile fruntașe", a mărturisit atacantul într-un dialog cu iAMsport.



Mai mult, jucătorul a subliniat că foamea de trofee este uriașă în vestiar: "Primul meu trofeu să fie cu Dinamo ar fi un vis. Obiectivul nostru intern în vestiar este un trofeu, pentru asta ne batem, un trofeu și Europa".



Ce a "furat" de la Hagi



Trecut prin mâinile unuia dintre cei mai exigenți tehnicieni din fotbalul românesc, Gică Hagi, Alex Pop a rămas cu lecții care îi definesc acum cariera. Despre "Rege", dinamovistul a rememorat un sfat care l-a ajutat să rămână echilibrat.



"De la domnul Hagi am rămas cu un lucru: «Ceea ce ai făcut ieri nu mai este valabil azi». Asta se aplică atât la lucrurile pozitive, cât și la cele negative. De mâine o iei de la capăt, indiferent de meci", a povestit Pop.

