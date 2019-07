SE LUCREAZA LA ACTE?! Ultima ora: decizia FINALA in cazul transferului lui Ianis Hagi ar fi fost luata! Cati bani primeste Viitorul

Telenovela verii in Liga 1 e la un pas de final. Ianis Hagi e tot mai aproape sa se desparta de Viitorul.

Conform Fanatik, trecerea lui Ianis la Spartak Moscova e numai o chestiune de ore. Sursa citata anunta ca directorul Cristian Bivolaru se ocupa chiar acum de finalizarea deocumentelor de transfer. Afacerea ar urma sa devina oficiala in scurt timp. Transferul lui Ianis Hagi la Spartak va depasi orice record stabilit in fotbalul romanesc. Rusii vor achita 11,4 milioane de euro pentru Hagi Jr. si-l vor face cel mai scump transfer din istoria campionatului Romaniei. Recordul actual e detinut de Stanciu, vandut cu 9 milioane de FCSB la Anderlecht in urma cu 3 ani.

Pe Hagi il mai poate intoarce din drumul spre Rusia numai o propunere de ultima ora venita din Vest. In acest moment, Bordeaux, unde antrenor e Paulo Sousa, pare sa mai fie in cursa. Sousa il cunoaste bine pe Ianis din perioada in care ambii au lucrat la Fiorentina. Portughezul e cel care i-a oferit debutul in Serie A pe 23 octombrie 2016, la o zi dupa ce Ianis a implinit 18 ani, in meciul contra lui Cagliari.