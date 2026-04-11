Echipa patronată de Gigi Becali ocupă momentan locul doi în play-out, cu 27 de puncte.

Marius Șumudică crede că FCSB arăta mai bine când Gigi Becali se implica la echipă

Mirel Rădoi a acceptat să se ocupe de echipă până la finalul sezonului cu obiectivul de a o califica pe FCSB în preliminariile Conference League. Pentru a-l convinge să semneze, Gigi Becali i-a promis antrenorului că nu se va mai implica în lucrurile ce țin de partea tehnico-tactică.

Cu toate acestea, Marius Șumudică nu este deloc încântat de felul în care se prezintă FCSB cu Mirel Rădoi pe banca tehnică și crede că echipa arăta mai bine pe vremea când Gigi Becali trăgea toate sforile în mandatul lui Elias Charalambous și al lui Mihai Pintilii.

”Să ajungi să ai un singur șut pe poartă pe la Botoșani, care erau o echipă ce schimbă antrenorul. Hai să punem în antiteză și să facem o comparație. Uite cum arată Botoșaniul cu Marius Croitoru, care vine cam în aceeași perioadă cu Rădoi, și uită-te cum arată FCSB. Nu putem compara Rădoi cu Croitoru.

Cu tot respectul, Rădoi este un antrenor care a antrenat și în străinătate, și la echipa națională a României, dar uită-te la modul de exprimare. FCSB nu putea să arate așa în play-off niciodată. Bîrligea este o mare pierdere pentru ei. Thiam nu este vârf, din punctul meu de vedere. Nici Miculescu nu este atacant.

Eu am o întrebare, că l-am văzut pe Gigi prin Pipera, ne-am dat flashuri. Lumea l-a blamat, și sunt de acord, pentru că nu este normal ce făcea înainte, cu toate că este jucăria lui, banii lui, face ce vrea el. Dar cum e posibil ca FCSB, cu un antrenor titrat, cum este Rădoi, joacă cum joacă, iar înainte, când ne luam toți de Gigi Becali, FCSB arăta altfel ca joc. Cum vă explicați lucrul acesta?”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

De altfel, Șumudică spune că, deși FCSB va juca barajul pentru calificarea în Conference League, echipa patronată de Gigi Becali ar trebui să aibă emoții înaintea jocului cu echipa din play-off.

”FCSB, cu siguranță, mai ales că n-au licențe echipele din play-off, va juca un baraj cu Farul sau FC Botoșani. Nu va fi ușor, dar atunci redevine un meci ca de play-off, un meci pe care FCSB știe să-l joace, cum va ști să joace și cu locul 3 sau 4 din play-off. Totuși, dacă una dintre CFR sau Rapid va întâlni FCSB în baraj, nu te gândi că va fi o echipă blazată. Va fi un meci de care pe care, iar ei știu să joace astfel de meciuri”, a spus Becali.