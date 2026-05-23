Echipa pregătită de Marius Baciu își joacă ultima carte pentru un loc în cupele europene

FCSB o întâlnește mai întâi pe FC Botoșani în Ghencea în semifinala barajului pentru turul 3 preliminar UEFA Europa Conference League. Dacă trece de moldoveni, gruparea roș-albastră o va înfrunta pe Dinamo.

MM Stoica îl ”ceartă” pe Gigi Becali: ”I-am spus că nu înțeleg de ce face asta. E o chestie de mândrie?”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre momente în care patronul campioanei, Gigi Becali, oferea în direct la TV echipa de start înaintea meciurilor. La baza acelor declarații ar fi stat, de fapt, o doză importantă de orgoliu.

Oficialul roș-albaștrilor crede acum că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla însă.

”Sper ca de acum Gigi să-și țină promisiunea și să nu mai încerce să umilească adversarii când le spune echipa cu care vom juca și chestii din astea, pentru că aia ne durea pe noi și nu era în regulă. Dar sunt convins că nu va mai face asta.

I-am spus de atunci că nu înțeleg de ce face asta. El zicea că e o chestie de mândrie pe care nu și-o poate controla și că atunci avea impresia că suntem atât de buni că nici nu mai conta asta. De regulă nu e chiar așa.

Adică să faci o chestie care nu face altceva decât să discrediteze adversarul până la urmă… E adevărat că degeaba se mobilizau că îi băteam de îi stâlceam pe toți, pentru că eram foarte buni”, a spus MM Stoica, potrivit fanatik.

A semnat înainte de FCSB - Botoșani: ”La cât mai multe realizări!”

Cu două zile înainte de meciul din Ghencea, FC Botoșani a emis un comunicat în care a evidențiat că i-a fost prelungită înțelegerea contractuală a lui Hervin Ongenda pe încă două sezoane.

”Hervin Ongenda și-a prelungit contractul cu FC Botoșani. Mijlocașul central, care pe 24 iunie 2026 va împlini vârstă de 31 de ani, a semnat un nou acord cu gruparea „roș-alb-albastră”, valabil pentru încă doi ani.

În acest sezon, Hervin Ongenda a fost unul dintre jucătorii exponențiali ai FC Botoșani, trecându-și în cont 7 goluri și 7 assist-uri. În această ediție de campionat (sezon regular + play-out), Ongenda a bifat 35 de meciuri, fiind titular în 29 dintre acestea și integralist în 12, adunând în total 2.624 de minute.

Mult succes Hervin Ongenda și la cât mai multe realizări în continuare în tricoul roș-alb-albaștrilor!”, se arată în comunicatul emis de botoșăneni.