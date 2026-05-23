Dinamo va încheia sezonul pe locul patru, indiferent de rezultatele din ultima etapă, astfel că își așteaptă adversara din finala barajului, care se va decide în partida dintre FCSB și FC Botoșani.

Campioana din sezonul precedent a profitat de faptul că UTA Arad nu are licență UEFA, astfel că va evolua la baraj din postura de echipă gazdă cu FC Botoșani. Finala se va disputa cu Dinamo în postura de echipă gazdă.

Andrei Cristea: ”FCSB e favorită cu FC Botoșani”

Andrei Cristea (42 de ani), fostul atacant de la Dinamo și FCSB, este convins că echipa pregătită de Marius Baciu (51 de ani) este favorită înainte de meciul cu FC Botoșani.

”Poate este neașteptată această cădere a lor, dar cred că cei de acolo ar fi trebuit să se aștepte și la un recul. A venit acest recul după foarte mulți ani, ei ne-au reprezentat cu mare succes în cupele europene.

Sunt favoriți contra celor de la Botoșani, mi-aș dori să meargă mai departe și rămâne de văzut ce va fi la meciul cu Dinamo, un meci diferit”, a spus Cristea, pentru PRO TV și Sport.ro.

Finala barajului pentru cupele europene se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Cel mai probabil, meciul se va disputa cu un stadion plin, având în vedere că micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin dispune de doar 7.500 de locuri.

Andrei Mărginean a revenit la antrenamentele lui Dinamo

Veste bună la Dinamo înaintea finalei barajului de Conference League, acolo unde ”câinii” vor juca, la sfârșitul lunii, împotriva învingătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

”Andrei Mărginean revine alături de echipă după perioada de recuperare cauzată de accidentare”, a postat astăzi Dinamo București pe rețelele de socializare.

În acest sezon, mijlocașul central de 24 de ani, transferat în vară definitiv de la Sassuolo, a evoluat în 26 de partide. Dintre acestea, 19 au fost în sezonul regulat al Superligii (când a semnat și 2 pase decisive), 3 în play-off și restul de 4 în Cupa României.