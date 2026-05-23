Motivul pentru care Mihai Stoica s-a opus transferului ”de titlu” al lui Gigi Becali: ”Dacă îl scoți de acolo, nu e bine!”

Meciul se va disputa duminică, de la 20:30, iar echipa câștigătoare o va înfrunta pe Dinamo pentru un loc în preliminariile Conference League.

UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid

Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia

Între timp, odată cu ultimul meci din cariera lui Ciprian Deac, a ieșit din nou la suprafață o întâmplare petrecută în urmă cu câțiva ani, când fotbalistul devenit legendă la CFR Cluj a fost aproape de un transfer la FCSB.

În 2017, la puțin timp după ce s-a întors din Kazahstan, Deac și-ar fi dat acordul să semneze cu FCSB, însă transferul nu s-a concretizat, deoarece Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a opus, chiar dacă Gigi Becali era convins că la acel moment Deac i-ar fi adus titlul grupării roș-albastre.

După retragerea lui Deac, Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care a decis să nu își dea acordul pentru transferul fotbalistului.

”Haideţi să vă spun exact, dar exact cum a stat treaba. Gigi m-a sunat şi a zis: «Ar veni Deac!». Dar el zicea că venea pe 5.000 de euro, aia e exclus. Deac a avut mereu salarii mari. Şi am vorbit cu Edi Stăncioiu, pe care îl aveam la echipă.

Şi Edi e un băiat în a cărui judecată mă încredeam, pentru că e un băiat chiar inteligent. Mi-a zis: «Fratelo, dacă pe Deac îl scoţi de la CFR, uită-l. Nu poate. La CFR e bun, în rest nu poate să joace nicăieri».

Şi m-am uitat şi eu apoi. La Rapid, mai nimic. Parcă 3 goluri marcase într-un an de zile. Tobol sau pe unde a mai fost el… Uită-te la cifrele lui. Nimic. S-a întors la CFR şi a fost senzaţional. I-am spus lui Gigi doar atât: «Spune Edi că dacă îl scoţi de acolo, nu e bine».

Şi după aia zicea: «Dacă venea ăsta, luam titlul. Luam noi, nu mai luau ei…». Nu poţi să ştii niciodată de un jucător cum poate să joace la o altă echipă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ciprian Deac și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist la vârsta de 40 de ani, cu șapte titluri de campion al României în palmares, toate cu CFR Cluj.

În afară de CFR, Deac a mai evoluat în România pentru formații precum Gloria Bistrița, Unirea Dej, Oțelul Galați și Rapid, în timp ce, în străinătate, mijlocașul a jucat pentru Schalke 04, alături de care a cucerit și Cupa Germaniei, dar și pentru Aktobe și Tobol Kostanay.