Motivul pentru care Mihai Stoica s-a opus transferului ”de titlu” al lui Gigi Becali: ”Dacă îl scoți de acolo, nu e bine!”

Motivul pentru care Mihai Stoica s-a opus transferului ”de titlu” al lui Gigi Becali: ”Dacă îl scoți de acolo, nu e bine!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se pregătește pentru primul baraj pentru preliminariile Conference League, cu FC Botoșani. 

TAGS:
FCSBCiprian DeacMihai StoicaGigi BecaliMM Stoica
Din articol

Meciul se va disputa duminică, de la 20:30, iar echipa câștigătoare o va înfrunta pe Dinamo pentru un loc în preliminariile Conference League. 

Motivul pentru care Ciprian Deac nu a mai ajuns la FCSB

  • Deac cfr imago1064134383
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Între timp, odată cu ultimul meci din cariera lui Ciprian Deac, a ieșit din nou la suprafață o întâmplare petrecută în urmă cu câțiva ani, când fotbalistul devenit legendă la CFR Cluj a fost aproape de un transfer la FCSB. 

În 2017, la puțin timp după ce s-a întors din Kazahstan, Deac și-ar fi dat acordul să semneze cu FCSB, însă transferul nu s-a concretizat, deoarece Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a opus, chiar dacă Gigi Becali era convins că la acel moment Deac i-ar fi adus titlul grupării roș-albastre.

După retragerea lui Deac, Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care a decis să nu își dea acordul pentru transferul fotbalistului. 

Haideţi să vă spun exact, dar exact cum a stat treaba. Gigi m-a sunat şi a zis: «Ar veni Deac!». Dar el zicea că venea pe 5.000 de euro, aia e exclus. Deac a avut mereu salarii mari. Şi am vorbit cu Edi Stăncioiu, pe care îl aveam la echipă. 

Şi Edi e un băiat în a cărui judecată mă încredeam, pentru că e un băiat chiar inteligent. Mi-a zis: «Fratelo, dacă pe Deac îl scoţi de la CFR, uită-l. Nu poate. La CFR e bun, în rest nu poate să joace nicăieri».

Şi m-am uitat şi eu apoi. La Rapid, mai nimic. Parcă 3 goluri marcase într-un an de zile. Tobol sau pe unde a mai fost el… Uită-te la cifrele lui. Nimic. S-a întors la CFR şi a fost senzaţional. I-am spus lui Gigi doar atât: «Spune Edi că dacă îl scoţi de acolo, nu e bine».

Şi după aia zicea: «Dacă venea ăsta, luam titlul. Luam noi, nu mai luau ei…». Nu poţi să ştii niciodată de un jucător cum poate să joace la o altă echipă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ciprian Deac și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist la vârsta de 40 de ani, cu șapte titluri de campion al României în palmares, toate cu CFR Cluj.

În afară de CFR, Deac a mai evoluat în România pentru formații precum Gloria Bistrița, Unirea Dej, Oțelul Galați și Rapid, în timp ce, în străinătate, mijlocașul a jucat pentru Schalke 04, alături de care a cucerit și Cupa Germaniei, dar și pentru Aktobe și Tobol Kostanay.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
ULTIMELE STIRI
”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter
”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
CSM București sau Gloria Bistrița? Aflăm campioana României, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
CSM București sau Gloria Bistrița? Aflăm campioana României, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!



Recomandarile redactiei
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter
”El Clasico” pentru starul lui Cristi Chivu de la Inter
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
Barcelona l-a ales pe înlocuitorul lui Robert Lewandowski
Barcelona l-a ales pe înlocuitorul lui Robert Lewandowski
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo s-a pronunțat înainte de baraj: ”E favorită”
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo s-a pronunțat înainte de baraj: ”E favorită”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Uluitor! Câte kilograme a pierdut Ciprian Deac în meciul CFR - Dinamo: ”Da, este adevărat!”
Uluitor! Câte kilograme a pierdut Ciprian Deac în meciul CFR - Dinamo: ”Da, este adevărat!”
Ciprian Deac i-a dedicat victoria de pe Giulești lui Adrian Mutu: "Ne-a fost rușine"
Ciprian Deac i-a dedicat victoria de pe Giulești lui Adrian Mutu: "Ne-a fost rușine"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!