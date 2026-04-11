Explicația pentru faza controversată de la golul lui FCSB! De ce nu s-a fluierat henț

Roș-albaștri au marcat de patru ori, prin Florin Tănase, Mihai Popescu, Darius Olaru și Alexandru Stoian.

FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!

Mihai Popescu a înscris primul său gol pentru FCSB în partida cu Oțelul Galați. Stoperul venit de la Farul Constanța a marcat pentru scorul de 2-0 în minutul 20, după ce Florin Tănase deschisese scorul de la 11 metri.

Fundașul care a revenit de curând după o accidentare suferită la echipa națională a primit o minge de la Joyskim Dawa, a driblat superb în careu și a șutat fără șansă pentru Dur-Bozoancă.

Faza golului a fost precedată de o fază controversată. Înainte să îi ofere pasa decisivă lui Mihai Popescu, Joyskim Dawa a atins balonul cu mâna, însă arbitrul Gabriel Mihuleac nu a fluierat henț și a lăsat jocul să continue.

Explicația pentru decizia centralului este faptul că înainte de a-l lovi în mână pe fundașul camerunez, mingea a atins mai întâi pământul. În această situație, hențul nu a fost intenționat, iar arbitrul a lăsat jocul să continue.