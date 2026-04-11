Explicația pentru faza controversată de la golul lui FCSB! De ce nu s-a fluierat henț

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a făcut show în prima repriză a partidei cu Oțelul Galați.

TAGS:
FCSBMihai Popescuhent
Din articol

Roș-albaștri au marcat de patru ori, prin Florin Tănase, Mihai Popescu, Darius Olaru și Alexandru Stoian. 

De ce nu s-a fluierat henț la golul lui Mihai Popescu

  • Gol popescu 21
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mihai Popescu a înscris primul său gol pentru FCSB în partida cu Oțelul Galați. Stoperul venit de la Farul Constanța a marcat pentru scorul de 2-0 în minutul 20, după ce Florin Tănase deschisese scorul de la 11 metri. 

Fundașul care a revenit de curând după o accidentare suferită la echipa națională a primit o minge de la Joyskim Dawa, a driblat superb în careu și a șutat fără șansă pentru Dur-Bozoancă.

Faza golului a fost precedată de o fază controversată. Înainte să îi ofere pasa decisivă lui Mihai Popescu, Joyskim Dawa a atins balonul cu mâna, însă arbitrul Gabriel Mihuleac nu a fluierat henț și a lăsat jocul să continue. 

Explicația pentru decizia centralului este faptul că înainte de a-l lovi în mână pe fundașul camerunez, mingea a atins mai întâi pământul. În această situație, hențul nu a fost intenționat, iar arbitrul a lăsat jocul să continue. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ULTIMELE STIRI
FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!
Liverpool – Fulham 2-0, în direct pe VOYO acum! Gol elegant pentru Salah
Adrian Mihalcea, confesiune după UTA - Botoșani: „E dificil. E rău de tot”
Cum a explicat Mirel Rădoi schimbările din echipa de start a lui FCSB
România - Muntenegru pentru calificarea în semifinalele Cupei Mondiale s-a încheiat!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică

Recomandarile redactiei
FCSB - Oțelul Galați 4-0, SHOW în pustiul de pe Arena Națională, așteptăm după pauză și golul lui Târnovanu!
Cum a explicat Mirel Rădoi schimbările din echipa de start a lui FCSB
Adrian Mihalcea, confesiune după UTA - Botoșani: „E dificil. E rău de tot”
Daniel Pancu, răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă își lasă jucătorii la Înviere! Ce spune despre șansele la titlu
Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
„Tricolorii mici” au cerut penalty! Perianu a ratat două ocazii imense și mingea a fost atinsă cu mâna
Neymar nu e Maradona! Gol PENIBIL cu mâna și cartonaș roșu instant pentru brazilian
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!