SHOW a la Tamas! :) "Mergeam in Spania dupa Cortacero daca facea asa!" Ce spune despre scandalul de dopaj 

Fundasul a vorbit despre situatia de la Dinamo dupa partida castigata de FC Voluntari, 1-0, in fata celor de la Clinceni.

Fost jucator in Stefan cel Mare, Gabi Tamas a vorbit despre problemele pe care le au "cainii", dar si despre eventualitatea in care se intoarcea la Dinamo, in vara, cand a fost dorit de dinamovisti.

"Ce, s-a dopat cineva? Lasa ca au si altii. Ce, pe altii nu i-au prins dopati sau cum? La noi in tara se face un mare tam-tam ca este Dinamo brand. Droguri, nedroguri, ei trebuie sa joace si sa iasa din situatia asta. Nu cred ca isi permitea Cortacero sa faca ce a facut daca eram acolo. Mergeam pana in Spania dupa el. E pacat ca un club ca Dinamo sa ajunga in situatia asta", a spus Gabi Tamas dupa partida cu Clinceni, conform Telekomsport.

Dorit de "caini" in vara, fostul international a preferat sa mearga in Liga a 2-a si sa semneze cu U Cluj, insa aventura de la "studenti" nu a durat decat 6 luni. Un conflict cu sefii clubului au dus la rezilierea contractului lui Tamas, iar fotbalistul a revenit in Liga 1 si a semnat cu FC Voluntari. De-a lungul carierei, romanul a evoluat, printre altele, pentru Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, AJ Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Watford, FCSB, Cardiff sau Hapoel Haifa, iar pentru nationala a fost selectionat de 67 de ori, reusind si 3 goluri.