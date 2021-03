EXCLUSIV | "Cred ca intra drepturile TV si vine sa mai ciupeasca ceva!" Reactie DURA dupa ce Cortacero a anuntat ca vine in Romania 

Cristi Pulhac a comentat la Pro X situatia de la Dinamo.

Fostul fotbalist a vorbit despre posibilitatea incheierii unui parteneriat intre Dinamo si Real Madrid, zvon care a facut inconjurul lumii dupa anuntul facut de reprezentantii DDB Spania.

"Nu e nimic concludent. Nu e nimic care sa ma duca cu gandul la acest parteneriat. De ce ar fi ales Real Madrid exact Dinamo? Nu vine nimeni sa faca nimic pe gratis.

Eu am fost printre putinii care au spus de la inceput ca nu au incredere in spaniolii astia. Mi-a fost greu sa cred ca in plina pandemie, cand cluburile mari au redus salariile, venea cineva sa investeasca la Dinamo", a declarat Pulhac la Ora exacta in sport.

Cristi Pulhac a comentat si situatia in care se afla Magaye Gueye, care a fost testat pozitiv la cocaina in urma controlului anti-doping de la finalul meciului cu FCSB din Cupa Romaniei.

Fostul dinamovist crede ca atacantul nu trebuia sa fie iertat dupa episodul petrecut la inceputul acestui an, cand a fost filmat in jacuzzi, adresand cuvinte urate fata de conducatorii clubului.

"Nu trebuia trecut cu vederea episodul din jacuzzi, mai ales ca a vorbit urat despre club. Nu cred ca il mai intereseaza fotbalul... Nu s-a mai vorbit in Romania de un caz de genul asta. Supararea mea cea mare e ca s-a intamplat cu un strain si trecem cu vederea mai usor.

Daca se intampla cu un roman, era criticat mai rau, dar altfel iertam foarte usor. Daca era un roman, nu mai iesea din casa cu lunile", a spus Cristi Pulhac, care a adaugat si ca, din punctul sau de vedere, Pablo Cortacero vine in Romania doar pentru a mai face rost de niste bani:

"Vine cu fast, cu bodyguarzii... Eu cred ca intra drepturile TV si vine sa mai ciupeasca ceva!"