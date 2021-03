BREAKING NEWS | Motivul pentru care Pablo Cortacero a anuntat ca se intoarce in Romania! Ce planuri are spaniolul 

Pablo Cortacero este asteptat sa revina in Romania in cursul saptamanii urmatoare.

Actionarul de la Dinamo a anuntat ca va veni in tara pentru procesul pe care il are deschis la Tribunalul Bucuresti, in urma caruia spera sa fie repus in functia de presedinte al CA in cadrul clubului.

Atat procesul lui Cortacero, cat si speta lui Alex Couto, fostul director general de la Dinamo, vor fi judecate pe 18 martie. Pablo Cortacero ar fi fost informat ca ar avea sanse mari sa castige in cazul in care se va prezenta in instanta, astfel ca spaniolul a luat decizia de a veni in Romania.

Tinand cont de faptul ca ibericul nu a mai dat niciun semn de viata in ultimele luni si ca nu a mai contribuit financiar la echipa, suporterii-actionari de la Dinamo au amenintat ca vor reactiona dur in cazul in care Cortacero va castiga procesul.

Spaniolul nu a mai fost in Romania de la inceputul lunii decembrie, cand a organizat o sedinta la sediul clubului, in care a promis o marire de capital cu 5 milioane de euro.