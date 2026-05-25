Situație alarmantă la Petrolul Ploiești, club care se confruntă cu un viitor incert după ce procedura de concordat preventiv nu a mai fost prelungită.

Potrivit lui Vivi Răchită, fost jucător și oficial al clubului, datoriile totale ale „lupilor galbeni” au depășit pragul de 9 milioane de euro, iar scenariul insolvenței sau chiar al falimentului devine tot mai probabil.

Petrolul a încheiat sezonul cu emoții, evitând retrogradarea directă și barajul, însă problemele din afara terenului sunt mult mai grave decât cele sportive.

Răchită a explicat că aproximativ 4 milioane de euro reprezintă datorii către ANAF, în timp ce restul sumei este împărțit către alți creditori.

”Vin de la Ploiești, din Republică, unde lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit. Petrolul era în concordat preventiv, o umbrelă care ajuta clubul să respire, datoriile erau înghețate, doar la ANAF datoriile sunt în jur de 4 milioane de euro. Datoriile totale sunt peste 9 milioane, spre 10. Sunt zvonuri că și drepturile TV de la anul sunt cesionate către anumiți creditori.

Judecătoria a decis pe 14 mai că administratorii clubului nu și-au îndeplinit obligațiile concordatului preventiv și nu a mai fost acceptată o nouă perioadă în această formulă. Asta înseamnă că sunt două ipoteze: ori încearcă la judecătorie o insolvență ca să mai respire un an, ori se duce spre faliment.

(n.r. – Falimentul înseamnă și desființarea echipei?) Da, pentru că este ONG. Se desființează ONG-ul care deține licența. Bine că am avut noi o revelație în 2009 când am luat de la sindicaliști mărcile, emblemele. Tot ce înseamnă Petrolul aparține Primăriei Ploiești.

Realitatea este că sunt șanse mari ca Petrolul să nu fie la startul ediției viitoare din SuperLiga. Ce să mai mințim? Sunt 9,3 milioane de euro datorii. Patru milioane la ANAF, domnii care conduc acest ONG spun că 4 milioane la ei, deși niciunul nu este nici măcar vreo jumătate de Gigi Becali. Ar fi o minune să joace și la anul în SuperLiga. Doar să vină cineva cu bani care să plătească sau să ne accepte Judecătoria insolvența.

La ultimul meci toată lumea a strigat demisia, l-au înjurat pe Claudiu Tudor. De ce a trebuit să se ajungă aici? Acum 4 ani când i-am chemat la Primărie să facem acea asociere, cum e la Cluj, au spus că nu, că echipa lor e privată. Le-am spus că nu pot duce clubul și nici nu au cunoștințele manageriale.

Au luat echipa de la Veolia cu plus 500.000 în cont și au dus-o în patru ani la aproape minus 10 milioane. Ne-au spus un lucru incredibil la una dintre negocieri, să ne ducă la pușcărie, să facem două conturi, unul al lor și unul comun.

Adică noi băgam banii în contul ăla comun și ei puteau să-i ia de acolo și să-i ducă în contul lor. Nu se poate așa ceva, pentru că orice ban public este controlat de Curtea de Conturi. Păi dacă e o asociere nu băgăm toți banii în același cont?”, a declarat Răchită la Fanatik.

Investitori italieni la Ploiești?

În ciuda situației tensionate, există și o posibilă gură de oxigen. Conducerea clubului a confirmat că au loc discuții cu un grup de investitori italieni interesați să susțină financiar Petrolul. Aceștia ar fi deja prezenți la un meci al echipei și ar analiza un parteneriat pe termen mediu, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

”Da, este adevărat. Sunt aproape de un parteneriat cu niște oameni de afaceri italieni, din anturajul clubului Napoli. Au fost aici, au asistat la meciul cu FC Hermannstadt și le-a plăcut atmosfera. Sunt interesați să investească și să ne ajute. Nu este vorba de o preluare a clubului, cel puțin nu în primă fază, ci de un parteneriat”, a declarat Tudor, potrivit Observatorul Prahovean.