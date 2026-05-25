Ajuns la Napoli în vara lui 2024, Antonio Conte a cucerit titlul din Serie A chiar în primul sezon. Al doilea an a fost însă mai complicat, iar napolitanii au terminat pe locul secund, în spatele lui Inter Milan, echipa antrenată de Cristian Chivu.

„Mulțumim pentru tot, mister!”, a fost mesajul scurt postat de Napoli pe X.

Cine este favorit să-i ia locul lui Antonio Conte

În total, Conte a strâns 91 de meciuri pe banca lui Napoli: 54 de victorii, 19 remize și 18 înfrângeri. Eliminarea timpurie din UEFA Champions League a cântărit greu în finalul mandatului său.

Favorit să preia banca lui Napoli este Vincenzo Italiano, actualul antrenor al celor de la Bologna. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, negocierile sunt avansate, iar italienii îi pregătesc un contract până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.