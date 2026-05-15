Gruparea prahoveană Petrolul Ploiești, aflată la un pas de probleme majore de insolvență, negociază cu un grup de investitori italieni interesați să injecteze capital și să stabilizeze clubul.

Investitori italieni la Petrolul

Președintele clubului, Claudiu Tudor, a confirmat că discuțiile sunt avansate și că reprezentanții din Italia au fost deja prezenți la un meci al „lupilor galbeni”, unde au evaluat potențialul proiectului sportiv.

Potrivit oficialului, nu este vorba despre o preluare imediată, ci despre un parteneriat care ar urma să asigure finanțarea și restructurarea clubului pe termen mediu.

”Da, este adevărat. Sunt aproape de un parteneriat cu niște oameni de afaceri italieni, din anturajul clubului Napoli. Au fost aici, au asistat la meciul cu FC Hermannstadt și le-a plăcut atmosfera. Sunt interesați să investească și să ne ajute. Nu este vorba de o preluare a clubului, cel puțin nu în primă fază, ci de un parteneriat”, a declarat Tudor, potrivit Observatorul Prahovean.

Viitor incert, la Ploiești

În paralel, clubul a intrat recent în concordat preventiv, o procedură aflată la limita insolvenței, iar instanța a decis recent închiderea acesteia, ceea ce complică și mai mult situația financiară. Petrolul are posibilitatea de a face apel, însă șansele de succes sunt reduse, iar scenariul intrării în insolvență devine tot mai probabil.

Chiar și în cazul menținerii în prima ligă, viitorul rămâne incert atât la nivel administrativ, cât și pe banca tehnică, după cum Sport.ro a scris aici. Contractul lui Topal este pe termen scurt, iar o continuare a colaborării nu este încă decisă, în funcție de strategia care va fi stabilită în vară.