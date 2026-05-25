Eliminată dramatic de FCSB din barajul pentru UEFA Conference League, scor 3-4 după prelungiri, echipa patronată de Valeriu Iftime va avea un buget mult redus în stagiunea viitoare.

Finanțatorul moldovenilor a anunțat că nu mai este dispus să investească sume uriașe din propriile firme și vrea ca clubul să producă mai mulți bani din marketing și transferuri.

Valeriu Iftime taie bugetul: „Bani pierduți!” / „Nu mai vreau să dau 5 milioane”

„Nu mai vreau să dau 5 milioane, ci două, două și jumătate, până în 3. Avem un program de marketing și vrem să vindem mult mai bine produsul numit fotbal”, a spus Iftime, potrivit GSP.

Oficialul botoșănenilor a recunoscut că a luat în calcul inclusiv insolvența după ratarea play-off-ului. Motivul principal îl reprezintă contractele mari ale unor jucători care nu au confirmat.

Iftime a explicat și noua strategie salarială a clubului. Cu excepția unor jucători importanți precum Hervin Ongenda sau portarul Dimitrios Anestis, fiecare post din lot va avea un plafon salarial de aproximativ 10.000 de euro lunar.

„Evident că sunt bani pe care i-am băgat din firmele mele... 6 milioane de euro în 2025, adică bani pierduți. Ha, ha, ha! De unde să-i mai recuperez?! Nu-i mai recuperez niciodată!

Botoșani n-a suferit financiar, deficitul e acoperit ca să nu avem datorii la fotbaliști sau litigii cu fotbaliștii. Toate lucrurile astea sunt asumate. Dacă ai banii ăștia, continui. Dacă nu, nu. Dacă nu i-am fi avut, trebuia să ne oprim.

Ne-am gândit și la soluția insolvenței, chiar acum, după ce am intrat în play-out. Fiind niște fotbaliști la care aș fi vrut să renunț, dar ei nu vor, că au contract, atunci n-ai o soluție financiară. Ce poți să faci? Intri în insolvență și pierdem toți.

Dar respectul față de fotbaliști și acest spectacol mondial ne-au făcut să ne repoziționăm. Să vedem cum vom negocia cu câțiva jucători care încă au contract cu noi, dar ar trebui să plece. Sunt fotbaliști care sunt la noi de un an, n-au jucat niciun minut în Liga 1 și îi plătești cu 11.000 de euro pe lună! Nu e normal”, a mai spus omul din fruntea moldovenilor.