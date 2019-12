PLEACA DAN PETRESCU? "Sunt sanse foarte mari ca el sa plece!" MM Stoica face dezvaluiri NEASTEPTATE despre viitorul antrenorului lui CFR

Din articol MM a anuntat si prima plecare a lui Petrescu de la CFR

CFR Cluj este pe primul loc in campionat si a reusit sa se califice in primavara europeana, insa si-ar putea pierde omul principal.

Desi CFR Cluj incheie anul pe pozitia de lider in campionat, FCSB s-a apropiat periculos de mult de primul loc si ameninta campioana en-titre. La titlu se mai lupta si Astra Giurgiu si Craiova lui Piturca, insa FCSB este favorita in lupta cu echipa lui Dan Petrescu.

MM Stoica a vorbit la Digi Sport despre CFR Cluj, dar si despre plecarea lui Dan Petrescu, care este aproape iminenta.

"CFR Cluj ramane echipa cu cele mai mari sanse la titlu. Sunt multe variabile in acest moment. Mai conteaza si cele 3 puncte pe care Astra le-a pierdut. Le va recupera sau nu de la TAS, asa cum CFR va face sau nu va face transferuri.

Nu cred ca CFR are nevoie de fotbalisti. Cred ca pentru CFR este foarte important sa ramana Dan Petrescu, pentru a pastra sanse mari in lupta pentru titlu. Cred, totusi, ca cei de acolo simt o umezeala pe gat, o rasuflare fierbinte pe ceafa", a declarat MM Stoica la Digi Sport.

Acelasi MM Stoica a fost primul care a anuntat prima plecare a lui Dan Petrescu de la CFR, in momentul transferului in China.



"Este vorba despre aceeasi sursa, ca si atunci. In plus, din modul in care a prezentat si el problema, se pare ca sunt sanse foarte mari ca el sa plece", a spus MM Stoica.