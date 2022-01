”Am scăpat victoria printre degete”. Jucătorii CFR-ului nu sunt mulțumiți cu egalul de pe terenul FCSB-ului

Ciprian Deac a tras concluzii după meciul cu FCSB. Acesta spune că titlul se va juca în continuare în Liga 1, chiar dacă CFR este la zece puncte distanță de FCSB (echivalentul a cinci puncte în play-off).

Ciprian Deac, după FCSB - CFR Cluj 3-3

„A fost un meci frumos, ambele echipe și-au dorit victoria. Din păcate, am pierdut cele trei puncte la ultima fază a meciului. Am fost echipa mai agresivă, am stat mai mult în terenul lor.

Era normal ca în a doua repriză să vină peste noi, am încercat să conservăm acel rezultat din prima repriză. Fiind primul meci din acest an, e clar că echipele nu au ritm de joc. Au fost și foarte multe spații, multe ocazii. Eu mă așteptam să nu fim nici noi, nici ei la același nivel.

Am scăpat victoria printre degete. Diferența e mare pe hârtie, dar după ce se vor înjumătăți vor fi cinci puncte. Eu cred că încă se mai joacă. Vom vedea câte puncte vom avea când se va termina campionatul.

Acum urmează meciurile grele. Sperăm să creștem, cel mai bun antrenament e meciul. Debeljuh e un băiat care muncește foarte mult, un golgheter adevărat, muncește pentru echipă”, a spus Deac.

CFR Cluj este pe primul loc, cu 58 de puncte, la zece puncte distanță de FCSB, după 22 de etape. Pentru ardeleni urmează un alt meci important, pe teren propriu, cu cei de la FC Botoșani, care ocupă locul cinci, cu 34 de puncte.

FCSB se va deplasa pe terenul rivalei Dinamo în următoarea etapă și vrea să profite de situația prin care trece clubul din ”Ștefan cel Mare” pentru a se apropia de liderul CFR.