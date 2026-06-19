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De ce a picat, deocamdată, transferul lui Joyskim Dawa la FCSB. Cât a cerut Iftime și ce sumă a oferit Gigi Becali

De ce a picat, deocamdată, transferul lui Joyskim Dawa la FCSB. Cât a cerut Iftime și ce sumă a oferit Gigi Becali

Joyskim Dawa (30 de ani), fundaș central la FCSB, nu își dorește să plece din tabăra formației roș-albastre în perioada de transferuri din vară.

Dorința lui Joyskim Dawa și poziția sa față de FCSB

David Jimenez, impresarul stoperului cu 10 selecții pentru naționala Camerunului, a transmis că Dawa vrea să rămână cel puțin până la finalul contractului care îi expiră la finalul sezonului 2026-2027.

„În acest moment, nu ne gândim la niciun transfer. Joyskim este foarte fericit la FCSB și își dorește să continue. Mai are un an de contract și vrem să stăm până la final.

Este adevărat că a existat interes pentru el, dar, după cum am spus, el se simte bine la actuala echipă și nu vrem să facem o schimbare”, a declarat David Jimenez, agentul lui Joyskim Dawa, conform digisport.ro.

Dawa a avut mai multe variante

Pentru serviciile lui Joyskim Dawa a existat interes din Grecia, Belgia, Rusia și Emiratele Arabe Unite.

Stoperul camerunez a revenit pe teren în ianuarie, anul acesta, după o accidentare gravă. În play-out și-a recăpătat statutul de titular incontestabil, în centrul defensivei, alături de Mihai Popescu.