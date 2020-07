EXCLUSIV | Vine Contra la Dinamo?! Raspunsul de ultima ora pe care l-a dat

Cosmin Contra a fost vehiculat drept prima optiune a investitorilor spanioli in eventualitatea in care ar lua Dinamo de la Negoita.

Fost asistent al lui Contra la nationala si bun prieten cu antrenorul, Adi Mihalcea nu vede posibila revenirea fostului selectioner in Romania. Contra i-a spus clar ca nu ia in calcul intoarcerea in Liga 1 in acest moment.

"Am discutat destul de mult cu Cosmin in ultima perioada, nu este interesat de o revenire in Romania. Mai mult nu stiu, dar ce va pot spune cu tarie este ca nu isi doreste sa revina in Romania", a spus Mihalcea pentru www.sport.ro.

Antrenorul care a parasit-o in aceasta saptamana pe Dinamo spune ca singura solutie pentru viitorul clubului este venirea unor investitori strain in Stefan cel Mare:

"Cred ca singura solutie e sa vina un investitor. Situatia e si asa grea, va deveni foarte, foarte grea, de nerezolvat, in caz contrar. Imi doresc sa vina investitorii, altfel nu vad o iesire din aceasta gaura. Nu vreau sa ma gandesc la retrogradare, nu e cazul in momentul de fata. Cred ca se va gasi un investitor si va salva echipa. Cu un stadion nou, de exemplu, Dinamo ar redeveni o forta".