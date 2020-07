Multescu, dezvaluiri din IADUL Covid de la Dinamo: "Mai avem un portar. E o situatie imposibila! Sunt SCANDALIZAT de tot ce s-a intamplat!"

Gigi Multescu este extrem de suparat de tot ce se intampla in acest moment la Dinamo.

Antrenorul, care abia a fost prezentat oficial la echipa si care nu a apucat sa debuteze, considera ca se afla intr-o situatie imposibila. El nu mai are jucatori disponibili pe foarte multe posturi si nu stie cu cine va putea evolua in partidele ramase de disputat pentru a evita retrogradarea.

"E foarte greu, am tot stat si m-am gandit ce putem face. Stiti cum e, pui acolo, se rupe dincolo. Cea mai mare problema e a portarilor.

In loc de mijlocas defensiv poti sa pui un stoper, dar la portari n-ai ce face. E o situatie imposibila, nu stiu cum o sa iesim din asta.

Sunt, nu sunt infectati, nici nu se antreneaza, ca sa nu fie pregatiti, ca sa fie tacamul complet. Le-am dat program acasa celor care sunt disponibili. Marti facem urmatoarele teste.

Nu se poate proiecta viitorul in acest moment. Prezentul nu stiu cum sa-l proiectez, ce sa mai vorbim de viitor?

In momentul de fata, s-au pierdut multe meciuri cu loturile complete. Acum ce sa mai spunem? E fara iesire aceasta situatie. Nu se pot aduce jucatori, m-am interesat, s-au deschis transferurile pentru sezonul urmator. nu se mai poate sa aducem pentru meciurile de acum. Nu avem nici fundasi centrali, nici mijlocasi centrali.

Din cate stiu, in ultimele 6 etape nu se mai pot face transferuri. Am avut tot timpul 2-3 jucatori de la juniori la antrenamente. Si dintre ei sunt infectati acum.

Ca antrenor nu am trait moment mai dificil. Am zis ca n-o sa fie un moment mai greu ca in '90 cand au plecat toti cei de valoare in strainatate, atunci am mai avut 3-4 jucatori de caracter, dar am zis 'Doamne, cu cine putem sa jucam?'.

Dar acum, pentru ca suntem blocati de legi, ordonante... Plus ca suntem in imposibilitatea de a juca pentru ca fie sunt infectati si trebuie sa stea in carantina, fie trebuie sa stea in izolare si n-au voie sa se antreneze.

Daca era aceasta situatie, nu acceptam sa vin. Orice om cu capul pe umeri cred ca ar fi refuzat. Nu stiu ce va fi, fiecare zi e alta zi si o sa judec la momentul respectiv. Deocamdata sunt preocupat sa adun un lot cat de cat competitiv. Asta ma preocupa. Cu cativa jucatori am vorbit in aceasta perioada. Nu stiu ce au facut, am vorbit probleme tehnice, nu i-am intrebat unde au fost si ce au facut.

Suparat? E prea putin spus. Sunt scandalizat in sensul ca este o lipsa de responsabilitate, dar asta conteaza mai putin acum. Ar fi normal sa se inghete campionatul si m-as sprijini foarte tare de asta. Mi se pare normal sa fie asa, nicio echipa, nicaieri nu se confrunta cu asta. Sa aiba 10 jucatori bolnavi. Nu ai nici rezerve, nu pot sa ii omori. Nu poti sa ii expui pe jucatori la asemenea riscuri.

Mi se pare ca suntem echipa care este cel mai rau lovita", a declarat Gigi Multescu la Digi Sport.