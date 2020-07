EXCLUSIV | Motivul HALUCINANT pentru care Mihalcea a fost dat afara de la Dinamo: "Negoita mi-a transmis ca am gresit schimbarile!!" PRIMUL interviu dupa ce a plecat de la Dinamo

Adrian Mihalcea (44 de ani) a parasit-o pe Dinamo dupa egalul cu Poli Iasi de duminica trecuta.

Antrenorul a nimerit in haos la Dinamo. N-a putut sa scoata echipa din pasa neagra prin care trecea. Mihalcea a semnat in martie cu 'cainii', dar n-a putut sa antreneze decat o luna in Stefan cel Mare. Pandemia si situatia teribila a clubului i-au pus piedica dupa piedica.

"E o situatie destul de periculoasa, ingrijoratoare, chiar nu e de glumit cu ce se intampla acum la Dinamo", a spus Mihalcea pentru www.sport.ro, in primul interviu acordat presei dupa despartirea de club.

Cand a vazut numarul mare de fotbalisti infectati, Mihalcea a mers la clinica sa se testeze si el de COVID.

"Mi-am facut testul, mi se parea normal pentru ca am stat multa vreme cu baietii. Din fericire, sunt negativ. Eram dinainte probleme de lot, acum este si mai dificil, practic e imposibil sa aliniezi o echipa. E un moment critic si nu vad rezolvare, nu stiu ce se poate intampla. Poate zilele viitoare vor mai aparea cazuri", spune Mihalcea.

Pentru fostul atacant, banca lui Dinamo a fost stres continuu: "A fost o perioada destul de incarcata si cu foarte multe probleme. Cum treceau zilele, cum apareau noi probleme. Cand am semnat, nu era aceasta situatie. Apoi a venit pandemia cu tot ce a insemnat ea. Nici macar o zi de liniste nu am avut. Nu am putut sa ma bucur nici dupa victoria cu Clinceni, stiind ce meciuri urmau. Nu a fost niciun moment de bucurie".

Mihalcea a fost primul care a platit, desi evolutiile jucatorilor au lasat permanent de dorit. Antrenorul lasa de inteles ca diviziunile din grup au contribuit si ele la rezultatele lui Dinamo din acest sezon. Spiritul lui Dinamo e oriunde, mai putin in vestiarul echipei.

"Nu am avut nicio problema de disciplina cu jucatorii. Existau grupulete, e adevarat, dar se intampla asa la orice echipa. Ideea asta de sacrificiu poate ca nu au inteles-o toti, chiar si unii jucatori. Chiar nu au mai vrut sa evolueze pe alte posturi decat cele pe care s-au consacrat. Daca erau sau eram putin mai constienti de perioada in care suntem am fi putut sa trecem peste tot, sa ajutam echipa", explica Mihalcea.

Campion cu Dinamo in 2000 si de 3 ori castigator al Cupei, Mihalcea n-a avut parte de prea multa atentie din partea patronului Negoita. S-a intalnit o singura data cu omul numarul 1 din club. Mihalcea a aflat ca e concediat de la presedintele Balanescu. Negoita ar fi motivat ca Dinamo a pierdut doua puncte cu Poli Iasi din cauza schimbarilor facute de Mihalcea in timpul jocului.

"Cu Negoita am vorbit o singura data, dupa meciul cu Sepsi. Din discutiile cu Bogdan Balanescu am aflat ca Negoita m-a demis. Am inteles de la Bogdan ca motivul demiterii a fost ca am pierdut doua puncte prin schimbarile facute in timpul jocului cu Poli Iasi", a dezvaluit Mihalcea.