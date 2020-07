O salveaza FEDERATIA pe Dinamo de retrogradare?! "Nu mai retrogradeaza nimeni, dar nu se spune inca nimic!" Scenariu incredibil anuntat de Gabi Balint in direct

Dinamo a cerut in repetate randuri inghetarea sezonului. Stelistul Balint le da o veste buna!

Analistul TV crede ca FRF si LPF vor ajunge la solutia ca nimeni sa nu mai retrogradeze in acest sezon. Balint se asteapta ca din Liga a 2-a sa promoveze 3 sau chiar 4 cluburi!

"Dinamo nu va retrograda pentru ca Federatia a gresit la meciul cu FCSB din Cupa. Pentru asta, intr-un fel sau altul, nu o sa retrogradeze Dinamo. Trebuie sa se mai joace meciuri, trebuie sa fie interes pana la final. Atlfel, daca se zice de acum, nu va mai fi interes. Cand vor sti echipele ca nu retrogradeaza, n-o sa mai vrea sa joace. Va fi spre binele echipelor. E parerea mea.

Am discutat si eu... nu ca am informatii, am mai vorbit. Impreuna cu Liga, FRF va lua niste masuri. Discutia e de 16 echipe. S-ar putea sa se joace barajul sau sa promoveze 4., ca tot sunt Petrolul, Rapid, UTA. Covidul schimba tot. N-o sa fie nimeni nedreptatit. Daca promoveaza 4... Poate o sa fie 17 echipe si una sta la fiecare etapa. Singura problema va fi a campioanei. Nu poti sa ingheti campionatul si sa zici ca e campioana Craiova sau ca e campioana CFR. De baraj... nu cred ca va mai fi baraj. Vor promova 3! Eu totusi cred ca vor fi 18 echipe sezonul viitor", a spus Balint la Digisport.