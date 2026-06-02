Pleacă acasă cu buzunarele pline: Sorana Cîrstea primește un cec pe măsura performanței de la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, admirată în ediția 2026 a turneului de mare șlem de la Paris.

Ajunsă fără set pierdut în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, Sorana Cîrstea a fost oprită în faza ultimelor opt jucătoare de Mirra Andreeva, ocupanta locului opt în ierarhia lumii.

Tânăra jucătoare din Federația Rusă și-a apropiat victoria în minimum de seturi, scor 6-0, 6-3, după numai 56 de minute de joc.

Sorana Cîrstea câștigă €470,000 după sfertul de finală jucat la Roland Garros

Ajunsă pentru a doua oară în sferturile Roland Garros, Sorana Cîrstea va încasa un cec în valoare de €470,000, care îi răsplătește cu peste o sută de mii de euro fiecare succes obținut pe tabloul principal în acest an.

Cîrstea nu a reușit oricum calificarea în faza ultimelor opt, ci fără set pierdut în confruntările cu Ksenia Efremova, Eva Lys, Solana Sierra și Xiyu Wang. Împotriva argentiniencei întâlnite în turul trei, Cîrstea a câștigat în minimum de game-uri, 6-0, 6-0.

De partea opusă, Mirra Andreeva a încasat trei sferturi de milion de euro, după accederea în semifinalele competiției.

Sorana Cîrstea, ajunsă din urmă de condițiile de joc

Dacă în prima săptămână a turneului de la Roland Garros Sorana Cîrstea a fost ajutată de căldură, mingile sale căpătând și mai multă viteză, jucătoarea din România a ajuns defavorizată în condițiile mai lente de joc avute sub acoperișul tras al Arenei Philippe-Chatrier.

Acest lucru i-a retezat din potențialul ofensiv de care avea mare nevoie împotriva unei jucătoare cu defensivă impecabilă precum Mirra Andreeva.

Sorana Cîrstea nu a reușit să intre în ritmul jocului, iar partida s-a încheiat în mai puțin de o oră.

Premieră absolută în istoria tenisului: Andreeva a reușit inimaginabilul, la 16 ani
