Ajunsă fără set pierdut în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, Sorana Cîrstea a fost oprită în faza ultimelor opt jucătoare de Mirra Andreeva, ocupanta locului opt în ierarhia lumii.

Tânăra jucătoare din Federația Rusă și-a apropiat victoria în minimum de seturi, scor 6-0, 6-3, după numai 56 de minute de joc.

Sorana Cîrstea câștigă €470,000 după sfertul de finală jucat la Roland Garros

Ajunsă pentru a doua oară în sferturile Roland Garros, Sorana Cîrstea va încasa un cec în valoare de €470,000, care îi răsplătește cu peste o sută de mii de euro fiecare succes obținut pe tabloul principal în acest an.

Cîrstea nu a reușit oricum calificarea în faza ultimelor opt, ci fără set pierdut în confruntările cu Ksenia Efremova, Eva Lys, Solana Sierra și Xiyu Wang. Împotriva argentiniencei întâlnite în turul trei, Cîrstea a câștigat în minimum de game-uri, 6-0, 6-0.

De partea opusă, Mirra Andreeva a încasat trei sferturi de milion de euro, după accederea în semifinalele competiției.