O nouă competiție de fotbal debutează în România, dedicată jucătorilor cu amputații, marcând un nou pas important în dezvoltarea acestui sport la nivel național.

FCSB - Dinamo, pe 14 martie de la 10:00

Prima etapă a campionatului de fotbal pentru amputee va avea loc pe 14 martie, la baza sportivă a clubului FCSB, informează FRF.ro. Meciul inaugural le aduce față în față pe FCSB și Dinamo, confruntarea urmând să se dispute pe terenul 5 al bazei, începând cu ora 10:00.

Sunt programate două jocuri consecutive: 10:00 – 11:05 și 11:30 – 12:35.

Regulamentul competiției

Meciurile se dispută în format 6 jucători de câmp plus portar, cu două reprize a câte 25 de minute și o pauză de 15 minute între ele.

Schimbările de jucători sunt nelimitate, oferind antrenorilor flexibilitate maximă în gestionarea lotului. De asemenea, fiecare antrenor poate solicita o pauză de un minut pe repriză, însă doar în momentul în care echipa sa se află în posesia mingii.

Pentru stabilirea campioanei, echipele se vor întâlni de șase ori în sistem tur-retur. Campioana va juca în următorul sezon al competițiilor europene – Liga Campionilor.

Naționala de amputați, un proiect recent

Lansarea acestei competiții vine în contextul înființării, în ultimii ani, a naționalei de fotbal pentru amputați a României. În noiembrie 2025, România a găzduit primul turneu internațional, un moment important pentru dezvoltarea și vizibilitatea fotbalului pentru amputați la nivel național.

La prima participare în Liga Națiunilor, naționala României a încheiat competiția pe locul al doilea în grupă.

Noua competiție internă reprezintă astfel un pas firesc pentru consolidarea bazei de selecție și pentru creșterea nivelului de performanță, oferind jucătorilor șansa de a evolua constant și organizat în țară.