Sorana și-a asigurat liniștea financiară pe viață: suma strânsă din tenis a depășit un prag impresionant

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) tocmai a părăsit Roland Garros, după un meci scurt, în sferturile French Open 2026. Sport.ro a oferit aici „filmul“ unui duel dominat de rusoaica Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA).

În ciuda eliminării, rămâne satisfacția unui sezon excelent pentru „Sori“. Faptul că, la 36 de ani, ea și-a egalat cel mai bun rezultat la Paris e doar o altă confirmare, în acest sens. Și, având în vedere că a avut șansa de a fi contemporană cu cea mai bănoasă perioadă din istoria „sportului-alb“, când primele cresc de la o ediție la alta, Sorana a strâns o avere din tenis. Firește, românca merită fiecare cent, în condițiile în care joacă de 20 de ani în circuitul WTA și, pentru a ajunge la acest nivel și la această longevitate, și-a dedicat viața sportului!