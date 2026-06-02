Sorana și-a asigurat liniștea financiară pe viață: suma strânsă din tenis a depășit un prag impresionant

La French Open 2026, sportiva din România și-a egalat cel mai bun rezultat și a obținut și un cec mare.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) tocmai a părăsit Roland Garros, după un meci scurt, în sferturile French Open 2026. Sport.ro a oferit aici „filmul“ unui duel dominat de rusoaica Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA).

În ciuda eliminării, rămâne satisfacția unui sezon excelent pentru „Sori“. Faptul că, la 36 de ani, ea și-a egalat cel mai bun rezultat la Paris e doar o altă confirmare, în acest sens. Și, având în vedere că a avut șansa de a fi contemporană cu cea mai bănoasă perioadă din istoria „sportului-alb“, când primele cresc de la o ediție la alta, Sorana a strâns o avere din tenis. Firește, românca merită fiecare cent, în condițiile în care joacă de 20 de ani în circuitul WTA și, pentru a ajunge la acest nivel și la această longevitate, și-a dedicat viața sportului!

Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din sportul românesc

Sorana Cîrstea a depășit pragul de 12 milioane de dolari

Înainte de French Open 2026, a fost actualizat clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin pe data de 26 mai. Aici, „Sori“ ocupa locul 66, în dreptul ei fiind trecută suma de 11,714,490 de dolari. Atenție: vorbim despre banii obținuți exclusiv în turnee, fără a pune la socoteală veniturile generate de sponsorizări și contracte de publicitate!

Pentru calificarea în sferturile French Open 2026, Cîrstea s-a ales cu un cec în valoare de 549,251 de dolari. Ceea ce înseamnă că, la următoarea actualizare a clasamentului all-time al banilor, ea va depăși pragul de 12 milioane de dolari. Mai precis, va ajunge la suma totală de 12,263,741 de dolari.

În ierarhia banilor din tenisul feminin, o singură româncă e mai sus, comparativ cu Sorana Cîrstea. Simona Halep (34 de ani) ocupă locul 5 cu un total de 40,236,618 de dolari. În rest, primele patru poziții arată așa:

*Serena Williams (SUA) - 94,816,730 de dolari

*Aryna Sabalenka (Belarus) - 49,243,268

*Iga Swiatek (Polonia) - 45,288,200

*Venus Williams (SUA) - 43,077,000

