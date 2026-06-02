S-au înțeles! Liverpool are un nou antrenor Premier League
Andoni IraolaLiverpoolantrenor liverpoolBournemouth
Liverpool este foarte aproape de a numi un nou antrenor, după ce Arne Slot a plecat de la echipă, ca urmare a rezultatelor modeste din acest sezon.

”Cormoranii” au demarat negocierile cu Andoni Iraola (43 de ani), antrenorul care a condus-o în ultimii trei ani pe Bournemouth, pe care a calificat-o în faza principală din Europa League, o performanță incredibilă pentru clubul de pe ”Vitality”.

Acord total Liverpool - Andoni Iraola

Cele două părți au ajuns deja la un acord, anunță jurnalistul Fabrizio Romano. Negocierile au avansat în ultimele 48 de ore, iar în cele din urmă părțile au bătut palma, urmând să apară și anunțul oficial al colaborării în curând.

Pentru Iraola, Liverpool va fi cea mai tare provocare din cariera sa de antrenor. În ultimii trei ani a pregătit Bournemouth, iar între 2020 și 2023 a fost antrenorul lui Rayo Vallecano. În plus, acesta le-a mai pregătit și pe AEK Larnaca și CD Mirandes.

Liverpool a încheiat sezonul în ”TOP 5”, cu 60 de puncte, dar a tremurat serios pentru un loc de UEFA Champions League. Performanța din campionat a fost modestă, dacă luăm în calcul investițiile de aproape 500 de milioane de euro făcute în transferuri, în vara anului trecut.

Arne Slot, demis de la Liverpool

Numit succesor al lui Jurgen Klopp în 2024, Arne Slot a avut un prim sezon excelent, reușind să câștige titlul în Premier League. "Cormoranii" s-au prăbușit însă în a doua stagiune cu managerul olandez pe bancă.

La finalul acestui sezon, și doi jucători emblematici de la Liverpool și-au anunțat plecarea: extrema Mohamed Salah (33 de ani) și fundașul stânga Andy Robertson (32 de ani). De asemenea, fundașul francez Ibrahima Konate (27 de ani) a părăsit și el clubul în această vară, la încheierea contractului.

