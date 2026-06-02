Liverpool este foarte aproape de a numi un nou antrenor, după ce Arne Slot a plecat de la echipă, ca urmare a rezultatelor modeste din acest sezon.

”Cormoranii” au demarat negocierile cu Andoni Iraola (43 de ani), antrenorul care a condus-o în ultimii trei ani pe Bournemouth, pe care a calificat-o în faza principală din Europa League, o performanță incredibilă pentru clubul de pe ”Vitality”.

Acord total Liverpool - Andoni Iraola

Cele două părți au ajuns deja la un acord, anunță jurnalistul Fabrizio Romano. Negocierile au avansat în ultimele 48 de ore, iar în cele din urmă părțile au bătut palma, urmând să apară și anunțul oficial al colaborării în curând.