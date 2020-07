Prima reactie a celui care vine sa REVOLUTIONEZE lotul FCSB! Ce spune Thomas Neubert despre revenirea in Romania: "Clubul a ramas in inima mea"

Gigi Becali a anuntat in urma cu o saptamana ca preparatorul fizic german, Thomas Neubert, va reveni la FCSB.

Intre timp el si-a reziliat contractul cu echipa din Dubai, iar cel mai probabil in urmatoarea perioada va fi prezentat oficial.

Neamtul sustine ca a fost surprins ca cei de la FCSB l-au contactat, acesta a declarat ca nu a parasit echipa din Dubai decat dupa ce Reghe i-a dat unda verde.

"Am fost foarte surprins ca am fost contactat de ei. Nu ma asteptam, dar am fost foarte fericit, pentru ca FCSB a ramas in inima mea. Am fost surprins, dar si fericit. Pentru ca i-am urmarit in ultimii ani si am vazut toate problemele pe care le au. Le-am spus clar de la inceput ca mai am un an de contract si ca trebuie sa vorbesc intai cu Laurentiu, sa vad care este parerea lui, sa vorbesc la club.

Nu am mai vorbit cu cei de la FCSB pana nu am vorbit cu Laurentiu si cu cei de la club. Stiu ca Laurentiu era in Romania si a vorbit cu Becali. M-a întrebat: Vrei sa te duci la FCSB, sa-i ajuţi? Mi-a explicat care e situatia. Eu i-am raspuns că nu vreau sa-l supar, iar daca el este de acord, eu sunt dispus sa vin sa ajut. Aşa au decurs negocierile.

Ii sunt recunoscator lui MM, lui Gigi, pentru ca s-au gandit la mine. Ii multumesc lui Reghe, Anei, pentru ca mi-au zis: poti sa te duci acolo sa ajuti FCSB. A fost un mod frumos de a-mi spune: apreciem munca ta, dar poti de asemenea sa te duci la Gigi sa-l ajuti", a declarat Thomas Neubert pentru AntenaSport.

Cat timp a fost la FCSB impreuna cu Reghe, cei doi au facut performanta cu echipa. Doua titluri, o Cupa a Ligii si o Supercupa, a castigat FCSB cu germanul ca preparator fizic

