În acest moment, Dinamo ocupă locul 5 în clasament (18 puncte, după 12 etape), în timp ce FCSB se află pe poziția a 7-a (16 puncte, după 11 meciuri). Înaintea meciului din acest weekend, Florin Bratu (44 de ani), fost jucător al lui Dinamo timp de patru sezoane (2005-2006, 2007-2010), spune că situația "câinilor" s-a stabilizat pe toate fronturile și are speranțe pentru o victorie contra rivalei bucureștene și în privința calificării în play-off.



"Cel mai mult îmi dă speranță jocul lui Dinamo"

"Îmi doresc să merg la acest meci, aș vrea să-l văd de pe stadion. Am fost întrebat mereu și am răspuns înainte de derby-uri, indiferent că echipele au fost pe primul loc sau pe locul 14, că ambiția egalizează valorile. Șansele sunt mereu 50-50. Acum sunt ambiții foarte mari, Dinamo joacă acasă, va fi un stadion plin. FCSB e o echipă în formă, nu își permit să piardă.

Suporterii pun presiune pe jucători, pe conducători, se duc la bazele sportive, te gândești automat că trebuie să dai mai mult pe teren decât împotriva celorlalte echipe. Dar e o presiune pozitivă la acest meci, îi face pe jucători să dea randament maxim. La începutul jocului nu văd nicio favorită. Rezultatul contează foarte mult de cum intri în joc, de cum abordezi din punct de vedere tactic.



La Dinamo latura financiară s-a stabilizat, dar cel mai mult îmi dă speranță jocul lui Dinamo. Dinamica pe care o au, felul cum pregătesc meciurile, văd lucruri din punct de vedere tactic pe care anul trecut nu le-am văzut. Rezultatele bune nu au venit din eter. Eu sper ca Dinamo să fie în play-off, pentru va fi mult mai interesant și mai dinamic cu echipa și cu fanii ei acolo. Săptămână de săptămână putem vedea meciuri ale lui Dinamo cu FCSB, Rapid, Craiova, CFR Cluj, Farul. Ar fi mai spectaculos, cred eu.



Cea mai frumoasă amintire, victoria din 2008 când i-a refuzat titlul rivalei

Când jucam eu, era mai multă rivalitate. Dormeam în nopțile dinaintea derby-ului, nu aveam probleme, dar așteptam cu foarte mult interes aceste meciuri. Ca atacant, toate speranțele erau în mine, în Danciu (n.r. - Ionel Dănciulescu), în Marius (n.r. Marius Niculae), în Claudiu (n.r. - Claudiu Niculescu), cine juca atunci. Spre atacanți era îndreptată atenția în mod special. La club sau pe stradă, ne ziceau toți să dăm gol și să batem Steaua. Era o emoție mare în privința meciurilor, în săptămâna premergătoare, și ne ambiționa să facem o figură frumoasă.



Cea mai frumoasă amintire e meciul din 2008. Pe 4 mai 2008, 2-1, în Ștefan cel Mare. Am dat goluri eu și Dănciulescu, i-am mitraliat atunci. A fost un meci cu încărcătură aparte, pentru că FCSB, numită atunci Steaua, avea nevoie de un egal ca să fie campioană. Au jucat cu mare ambiție, dar noi am făcut un meci mare, am câștigat, iar campionatul s-a dus la CFR Cluj. De-a lungul timpului, am avut dueluri aprige cu Goian, Ghionea, Rădoi, Ovidiu Petre, Ogăraru... Ne știam unii pe alții de frică, pentru că și ei erau fotbaliști foarte buni. Trebuia să îi respecți ca să nu fii anihilat, dar fiecare încerca să-și ajute echipa", a declarat Florin Bratu pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea