"Suntem dispusi sa impartim stadionul cu rivalii!" Anuntul PCH inainte de SOCUL din Cupa: Dinamo - FCSB! Ce au postat suporterii-actionari pe Facebook

Dinamo si FCSB se intalnesc in optimile Cupei Romaniei, miercuri, de la 20:30!

Suporterii-actionari ai lui Dinamo au venit cu o propunere dupa ce LPF a cerut deschiderea stadioanelor din Romania la 30% din capacitate. Fanii din DDB au propus prin intermediul unei postari pe contul de Facebook ca meciul din Cupa sa se joace cu 30% din Arena Nationala ocupata.

Mai mult decat atat, suporterii dinamovisti s-au aratat dispusi sa imparta cu fanii rivalei stadionul, doar ca sa le fie permis accesul la meci.

"FOTBALUL FARA SUPORTERI este doar un program de televiziune, din ce in ce mai slab, tot mai ieftin si mai putin urmarit.

Salutam demersul LPF si al secretarului general, Justin Stefan, de a cere redeschiderea stadioanelor la 30% din capacitate!

Ne bucuram ca LPF a raspuns unei solicitari publice mai vechi, venite din partea noastra si a decis sa duca acesta initiativa la un alt nivel!

Peluza Catalin Hildan invita peluzele celorlalte cluburi si toate gruparile de suporteri din tara, sa se alature acestui demers!

De asemena, solicitam un raspuns cat mai grabnic la cererea noastra si a LPF! Dorim sa ne putem incuraja echipa la meciul de miercuri din Cupa Romaniei si SUNTEM DISPUSI SA IMPARTIM ACEST 30% din stadion, in mod egal, cu suporterii rivali.

Consideram ca o arena in aer liber prezinta un risc infinit mai mic de imbolnavire, decat prezenta in magazine, scoli, locuri de munca sau mijloace de transport in comun.

In alte tari din Europa si pe alte arene sportive din lume, prezenta publicului este posibila.

Altii au inteles

Suntem oameni responsabili si stim sa apreciem deschiderea autoritatilor fata de aceasta solicitare. Putem respecta regulile necesare pentru a nu pune pe nimeni in vreun pericol", se arata in comunicatul DDB.