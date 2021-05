EXCLUSIV | "Nu am vorbit cu Gigi Becali, dar il astept sa ma sune si sa ma felicite dupa meci!" Iftime vrea sa incurce CFR-ul in lupta pentru titlu

FC Botosani o va intalni pe CFR Cluj in a 9-a etapa din playoff, iar o victorie a clujenilor i-ar face campioni.

Patronul moldovenilor a vorbit despre partida pe care echipa sa urmeaza sa o dispute si anunta ca spera ca elevii lui Croitoru sa faca un meci mare si sa mentina suspansul din finalul sezonului. Iftime spune ca asteapta un telefon de la Gigi Becali daca Botosani ii va incurca pe CFR, in care patronul bucurestenilor sa-i prezinte felicitari pentru reusita.

"Da, eu nu stiu ce spera FCSB de la noi. Eu stiu ce speram noi de la noi. De fiecare cand avut meciuri importanta, din pacate, nu am facut cea mai buna prestatie. Am o frica ca nici maine nu o sa fim asa puternici. E important pentru fotbalul nostru ca noi, Botosaniul, sa dam frumusete Ligii 1 si sa se joace ultimul meci cu trofeul pe masa, la Cluj.

Eu am vorbit cu jucatorii dupa ultimul meci si le-am zis ca au o sansa sa se reabiliteze cu CFR. In afara de meciurile cu FCSB, unde parca e un blestem, nu e vorba de nicio prietenie, dar pur si simplu nu jucam bine cu ei. Daca putem sa batem CFR, am fi foarte fericiti, iar in consecinta si FCSB ar fi fericiti, asta e. Nu exista prietenii in playoff, sunt interpretari pe care presa le pune pentru a scoate senzationalul.

Vedeti Sepsi cu CFR, Clinceni cu FCSB, care au facut suprize si au demontat aceste speculatii. Nu avem probleme de lot, doar Keyta care a reziliat cu noi. Noi am insistat ca putem lupta pentru locul 4, in mintea noastra ne gandeam ca putem juca cu ei, pe terenul lor, meciul decisiv si era altceva. Nu m-a sunat Gigi Becali in ultimul timp. Categoric isi pune sperante in noi, dar nu suntem asa apropiati incat sa ma sune si sa ma imbarbateze.



Astept un telefon dupa meci, in care sa ma felicite, daca facem un rezultat bun. Eu sunt foarte multumit de Marius Croitoru, ca antrenor, si ca potential de a deveni mare antrenor. De cand e la mine reusesc sa echilibrez bugetul prin vanzare de jucatori, ceea ce e important. El ramane la Botosani, are contract, si sunt convins ca se va maturiza in iesirile publice.



Eu o sa caut cat de mult se poate, in virtutea regulamentului, ca Marius sa ramana sa conduca antrenamentele si, daca se poate, sa fie pe banca si in timpul meciurilor. El stie ce are de facut, e adevarat ca regulamentul trebuie luat in seama, dar ar trebui facute niste exceptii. Vedeti si la Clinceni, unde e Ilie Poenaru, la fel, un antrenor extrem de talentat", a spus Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport.