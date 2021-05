Valeriu Iftime i-a decis soarta lui Croitoru! Ce se intampla cu antrenorul din sezonul viitor

Valeriu Iftime, incredere oarba in Marius Croitoru. Patronul echipei FC Botosani anunta ca antrenorul de 40 de ani va continua alaturi de formatia moldava si in sezonul viitor.

De cand se afla pe banca moldovenilor, Croitoru i-a calificat pe moldoveni in doua randuri in play-off-ul Ligii 1, iar anul trecut au jucat in preliminariile Europa League.

"E un antrenor conștient de valoarea pe care o are, de nevoile de a profesa în Liga 1, de nevoia de a arăta că echipa lui chiar practică fotbal. El este, cumva, U17 la antrenori. Cu siguranță, el se maturizează pe fiecare meci de treci la nivelul ieșirilor lui, uneori destul de războinice. Sunt absolut convins că are foarte mult echilibru, foarte multă minte. A fost doi ani în play-off, echipa a jucat fotbal.

Nu poate fi vorba să plece. Proiectul meu cu Marius, acum doi ani, a fost pe cinci ani.

El ce a spus a respectat, mi-a dat contractul în alb să-l prelungesc, eu i-am pus suma și termenul, sincer. Dacă ar găsi o ofertă bună pentru el și, cumva de nerefuzat, îi dau drumul, că nu sunt absurd să nu mă gândesc la viața unor oameni care au niște oportunități", a spus Valeriu Iftime, potrivit Digi Sport.

FC Botosani ocupa locul cinci in clasamentul play-off-ului, cu 28 de puncte. Moldovenii intalnesc in aceasta seara, de la ora 19.45 formatia FCSB. Cele mai importante faze vor putea fi urmarite pe site-ul sport.ro.