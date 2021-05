"Un asemenea macelar te pune la punct! Ce sa mai spun? Catastrofal!" Iftime, prima reactie dupa Botosani 1-3 FCSB

Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, crede ca arbitrul Cojocaru e de vina pentru infrangerea echipei sale.

Iftime spune ca Botosaniul ar fi trebuit sa primeasca un penalty la un fault asupra lui Mihai Roman. De asemenea, seful moldovenilor nu vede 11 metri la duelul dintre Chindis si Olaru in repriza a doua.

"Sunt doua, trei faze de arbitraj in defavoarea noastra. Fault la Roman, penalty pentru noi, apoi n-a fost fault la Olaru, la penalty-ul al doilea de la FCSB. Mai este o alta gafa, Andrei Chindris e calcat pe gamba de Radunovic, mingea era in joc, tot in careu.

Mi-e atat de lehamite, sunt atat de trist, lucrurile duc in alte speculatii. Dar ce poti sa spui pentru un asemenea arbitru? Ce fac eu acum, ca nu ma mai bat sa prind locul 4? Eu platesc, tin echipa, dar cu ce cuvinte sa vorbesc acum? Sunt greseli catastrofale! A fost un meci castigat de arbitru. Un asemenea macelar te pune la punct", a spus Iftime la GSP Live.